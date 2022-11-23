【新手爸爸】恨追多個隨時生一隊足球隊　鄭俊弘不追捧名校寄語仔仔做個好人

▲ 鄭俊弘見到仔仔的笑容已經融化了。

現年39歲的鄭俊弘(Fred)與同是歌手的何雁詩於2020年結婚，婚後好快造人成功，於今年的6月1日誕下仔仔Asher Douglas Cheng，如今仔仔已經半歲大，近照最近才曝光，眼仔睩睩非常可愛，盡得爸媽的真傳！Fred有份主演的《法證先鋒V》最近推出，他接受TOPick記者專訪時，坦言現在工作完都會即刻返屋企湊仔，而自從做了爸爸後，工作比以前更有動力及拚搏，更暢談作為新手爸爸的心情，他又寄語仔仔「一定要做個好人。」

▲ Fred大談榮升爸爸的感受。

仔仔已經半歲大，受了半年訓練的Fred直言餵奶、掃風、換片已是專業級，如果10分滿分，他自評有9分：

我跟太太之前都要10分鐘才搞得掂，現在就很順手。現在都不用掃風，飲完奶，跟他坐一陣，就會自自然然落隔。初初就要掃多啲，聽人講有小朋友要掃風掃成45分鐘，夜晚係冇得瞓。

Fred講出仔仔「食玩瞓時間表」時倒背如流，證明這位新手爸爸對仔仔真的瞭如指掌！

8:30am 起身餵奶玩兩個鐘再瞓

10:30am 小睡

12:00nn 食奶

14:00 玩樂時間

9:30pm 食完奶睡覺

Fred指仔仔已經成功戒夜奶，現在跟太太何雁詩訓練仔仔日頭不要睡太多，最多每個循環睡一小時，夜晚餵完最後一餐就睡覺，希望可以一覺瞓天光。他又大爆仔仔食奶多動靜:

食到咁上下就唔想食，沖就沖150ml俾佢，差唔多去到130ml就扭計，要俾佢休息一下，氹一氹，又伸條脷出來，又擰頭。

問到會否覺得自己會成為怪獸家長？Fred笑著說：「唔會，我覺得！但是我同太太好癡戀仔仔，經常性睇佢嘅片，或者唔係屋企又睇住部cam，睇佢瞓成點，或者rewind timeline，看看他幾點起身，希望relax一點，唔會做怪獸家長。」

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一般BB到了6個月大就開始嘗試固體食物，稱為加固，好爸爸Fred已經做定功課，已物色二合一的電器去為仔仔加固，「有個機可以蒸，蒸完之後就可以攪爛。」不過仔仔還沒長出牙仔，「之前都有給他蘋果蓉試下，但好似未知食嘢概念。但覺得佢牙痕，成日咬手指。」

與太太有共識追多個

提到做了爸爸後有什麼轉變？Fred表示：「更定性，工作更拼命，為了仔仔乜都肯做，性格都寬容，連脾氣都好咗，仔仔不單止令到自己跟太太好開心，係令到成家人都好開心，成家都團結，見面機會多咗，成家都好開心。」仔仔似足家庭的開心果，幾時再追多個？

Fred說：「跟太太都有共識，不過就未有時間表，現在先專心照顧仔仔，等太太ready先、休息夠先。」

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生幾多先夠數？Fred說：「最少生多一個。」會不會想生隊足球隊？他說：「有可能㗎，真係唔知呀，因為真係好開心，冇foresee(預見)到真係咁開心，未生時好擔憂，擔心佢身體唔健康會點，有冇先天性疾病，如果我又提供唔到最好嘅嘢，又會點？憂慮多咗，反而佢一出生，開心程度蓋過晒憂慮。」

選校最緊要近

香港家長都很擔心教育問題，而從小在加拿大長大及受教育的Fred，會不會都想仔仔長大後返加拿大讀書，Fred聽罷就直言不想與仔仔分開，害怕親子關係因此而生疏，

如果我喺香港要工作，就希望大家都留在香港，因為我讀書的時候，很多同學，爸爸就在香港工作，媽咪就在加拿大，所以同學跟爸媽的關係生疏。

港爸港媽追捧傳統名校，但Fred就擔心仔仔如果讀名校會太大壓力，而且他跟太太中文都不太好，所以都希望仔仔在輕鬆的環境下成長，傾向讀國際學校，Fred笑言在住所對面已經有一間國際學校，返學好近，行過去就得，他不想仔仔長途跋涉:

最緊要近，不需要名校，開心環境成長，不要太大壓力。

不過Fred仍然希望仔仔能夠學好中文，最少要識寫、識講：

留意到好多小朋友都唔識講廣東話，就算在香港出世跟讀書，好似我家姐兩個小朋友，都是全部都是英文，所以太太及公公婆婆都跟佢講中文，將來讀書讀英文，起碼屋企講中文，一定要識。

問到有否為半歲大仔仔報學前班及playgroup，Fred表示太太現在開始有留意相關資訊，不過方向都以玩為主，或一些音樂活動，志在給仔仔與其他BB玩，識吓朋友。

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對仔仔期望：做個好人

對於太太何雁詩有仔萬事足，會不會不想「復出」做藝人？Fred就指太太仍然是一個很好的歌手，仍然會接工作、keep住去做音樂，不過就不會太拚命。

問到想不想太太做全職媽媽照顧小朋友，男主外女主內？Fred尊重太太的決定：

最重要佢開心，不要給自己太大壓力，因為仔仔出世後，希望佢都會keep住出去見朋友，唔好只係屈係屋企湊仔。

成為爸爸的Fred比以前定性不少，除了工作，所有放假時間盡量都帶仔仔出去走走，見花花草草，早前更一齊去迪士尼玩：「太太生日就去迪士尼staycation，仔仔又好好，冇扭計，瞓得好好，睇騷又唔驚，好大聲都唔驚，係酒店又瞓得好好。」

第一次做爸爸，感受很多，也會幻想將來仔仔長大的模樣，問到對於仔仔有什麼期望，Fred正經地說，「做一個好人，幫到人就幫，不需要做到些什麼，最重要是開心，簡簡單單踏踏實實，其實簡單就是福，記住阿仔！」

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記者:陳麗薇

場地提供:天恩陪月