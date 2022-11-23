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【審計報告】科技券計劃被指處理緩慢　委員會會議出席率偏低

社會 16:25 2022/11/23

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（資料圖片）

本港大力推動創科及產業升級，政府2016年11月推出科技券計劃資助本地企業及機構提升生產力及升級轉型等。新一份審計報告批評，計劃處理申請緩慢，有28%的申請到審批完成平均相隔接近一年；另外，負責督導及監察計劃的科技券計劃委員會，每次會議非官方委員出席率僅30%至88%，大部份會議出席率低於60%。

審計報告指出，科技券計劃在2017至2021年期間的7,075宗獲批申請中，有1,987宗（約28%）由接獲申請至完成審查和評審所相隔的時間超過1年。有關審批時間更越來越長，由2017年平均3.4個月增至2021年平均11.9個月，即要申請1年才可獲批。

行政方面，審計報告提到負責督導及監察計劃的科技券計劃委員會，其由商界、科技界和專業服務界組成的非官方委員，會議出席率偏低，2016年10月至今年3月舉行的32次會議之中，非官方委員的出席率為30%至88%不等，大部份出席率低於60%。另委員會委員的32份利益申報中，有23份（72%）是遲交，延遲1至197天不等。

審計署認為創新科技署署長應加快審查和評審申請，促確保在科技券計劃委員會評審後 2 個工作天內，以及在收到所有必需的證明文件後60 個工作天內，把評審結果通知申請者。另外，創新科技署署長應密切監察非官方委員會議出席率，鼓勵委員避免缺席，亦要確保委員及時提交利益申報等。創新科技署署長同意審計署建議。

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責任編輯：袁澍

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