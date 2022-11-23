【牙齒健康】牙周病患者高血壓風險增49%　拆解4個重病警號

▲ 牙周病患者高血壓風險增49%，牙醫拆解4個重病警號。

保持牙齒健康是一門很大的學問。一名醫生近日分享：「良好的牙齒健康正是控制慢性病的重要因素」，並指不著重牙齒健康，會增加患上心臟病、糖尿病、老人痴呆及高血壓的風險。

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台灣牙科醫生劉馥萱於其Facebook專頁「愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山醫牙科 假牙補牙口腔照護 」上分享，良好的牙齒健康，正是控制慢性病的重要因素；並指出忽略牙齒健康，可誘發4種慢性疾病：

1.心臟病

成因：引致口腔疾病出現的菌對人體的傷害非常大。而殘留於口腔中的細菌會溶進血液之中，嚴重者會引起心血管疾病，如心臟病或中風。

2.糖尿病

成因：牙周病與糖尿病兩者為惡性循環。如患上糖尿病則會令患者的自身免疫力改變，使他們的牙周更容易發炎。而相反亦然，若牙周發炎問題嚴重的患者會比常人更難控制血糖，不斷循環。

3.腦退化

成因：據日本的數據研究指出，若60歲以上而真牙不足20顆的老人，比其他老人患上腦退化的比率較高。原因在於運用牙齒咀嚼可有效刺激腦部，就如替腦部「做運動」。

4.高血壓

成因：牙周病與高血壓息息相關。據英國研究顯示，受訪者中的牙周病愈是嚴重，則血壓亦會隨之而升高。而且，患有嚴重牙周病的患者，患上高血壓的機率也比常人高出49%。

國際雜誌《Diabetologia》亦曾刊登一份來自南韓科學家們的研究報告。研究人員在2003至2006年間，對188,013名人士透過過去的病史、缺牙情形、口腔衛生行為，包括刷牙次數、看牙醫次數和洗牙次數等健康數據進行分析。通過研究發現，每日至少刷牙3次或以上的人，患糖尿病的風險比不刷牙的人低，其中51歲以下人群，患上糖尿病的風險可降低14%，52歲以上則風險降低7%。

研究人員亦發現，17.5%（約六分之一）受試者患有牙周病，其中的16%人士在10年後患上糖尿病。

研究認為，年輕人患有牙周病，日後患糖尿病的風險為14%，比老年人的6%風險更高。掉牙數目介於1至7顆，患糖尿病風險比正常高出16%；掉牙數目超過15顆，更會高出34%。但若每日至少刷牙3次，則會降低8%患糖尿病風險。

文章獲「中山醫學大學附屬學院 劉馥萱醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣