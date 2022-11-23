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【最新疫情】今增7,985宗確診　多11名患者離世

社會 16:38 2022/11/23

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本港今日新增7,985宗確診。（資料圖片）

本港今日（22日）新增7,985宗確診，其中本地感染佔7,374宗、輸入佔611宗，另多11名確診病人離世。衞生防護中心再驗出11宗感染Omicron新亞系本地個案，其中6人感染BQ.1.1、5人感染XBB，患者住所遍布全港，包括黃大仙、沙田、東區等。

新增611宗檢測陽性輸入個案，361宗涉及機場檢測樣本、174宗涉及第1至3日樣本，餘下76宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，今共695間學校呈報1,221宗確診，涉996名學生和225名教職員；有23間學校共23班因出現群組感染，需停課7日。院舍個案方面，12間安老院舍，共16名院友確診，35名院友檢疫；5間殘疾人士院舍，共5名院友確診，16名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

  • 屯⾨崇明護老之家：1名院友確診
  • 粉嶺東華三院⽅王換娣安老院：2名院友確診
  • 元朗長青安老院：1名院友確診
  • 油麻地恆愛敬老之家（第⼆分院）：3名院友確診
  • 康璟護老院（⼤埔）有限公司：1名院友確診
  • 深水埗鶴壽堂護老院：1名院友確診
  • 打鼓嶺坪輋護老院有限公司：1名院友確診
  • 將軍澳康君護理院：1名院友確診
  • 荃灣仁愛護老院第⼀分院：1名院友確診
  • 豐盛護老院（東涌）：1名院友確診
  • 薄扶林華⾨居護理院舍：2名院友確診
  • 旺⾓博康護老院：1名院友確診

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

  • 屯門如意之家：1名院友確診
  • 屯門利⺠會利康居：1名院友確診
  • 灣仔浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍：1名院友確診
  • 沙田新⽣精神康復會思悅園：1名院友確診
  • 屯門⽵園區神召會智逸軒：1名院友確診

截至11月23日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現67宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及76宗BQ.1.1亞系個案。

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責任編輯：黃悅晴

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