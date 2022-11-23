【法證先鋒V】丁子朗演戀屍天才考演技　人氣小花陳曉華羅毓儀登場

▲ 《法證先鋒V》

TVB台慶劇《法證先鋒V》在昨晚（11月22日）劇情講醫學院學生傅劍成（丁子朗飾），而自發調查護老院看護黃茵（曾慧雲飾）及何麗（蘇麗明飾）涉推長者出天台吹風事件，並以巧妙方式協助重案組破案，以免同類虐老事件再次發生。

在今年年頭於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步男藝員」的丁子朗（丁丁），獲獎後機會不斷，先後參演《青春不要臉》、《金宵大廈2》、《美麗戰場》、《下流上車族》及《法證先鋒V》共5套劇，《青春》及《美麗》中的熱血及渣男角色更成功令觀眾留下深刻印象，有網民指丁丁是「新一代劇霸」。

▲ 丁子朗在《法證先鋒V》再發揮演技。

克服恐懼演出

丁丁在《法證V》再度突破自己形象演自閉陰沉天才男，對製造標本有濃厚興趣。為配合角色，他拍攝時需接觸真實松鼠標本，在其中一條官方花絮片中，對著松鼠標本的丁丁未正式開機前全程表現驚青兼瘋狂喊驚，又不敢直視標本。

不過正式埋位後，即專業地對著松鼠標本認真演戲。問到拍攝感受，丁丁笑指要應付真標本真的很可怕：「我本身真係好驚，但又要做到好鍾意咁，真係好大挑戰！因為縫嗰吓係縫落個標本度，所以真係要克服恐懼。」

▲ 好戲之人張國強及楊玉梅參與演出。

事前做足功課

他謂，《法證V》角色與其真實性格很大差異：「個角色係一個好冷靜同寡言嘅人，同埋有戀屍癖，同我之前嘅角色好唔似，可以話係入行以嚟最喜歡角色之一。」

丁丁又指，為演好角色，事前做了不少功課：「因為同我本人都爭好遠，我要好努力去搣甩某啲習慣，譬如講嘢要唔好望人，同埋睇咗好多參考。」

談到今年先後有5部劇集出街，他坦言很開心：「因為拍嘅戲全部都係我好鍾意嘅，真係覺得自己非常幸運。我最開心係5個角色都唔一樣，可以呈現到五種唔同嘅人畀觀眾睇，我覺得呢個會係做演員最大嘅喜悅同埋係成就解鎖。」

▲ 羅毓儀客串演出。

陳曉華羅毓儀亮相

明天將有兩大新個案「紙盒藏屍案」及「水泥藏屍案」同時展開，除有好戲之人張國強及楊玉梅加持外，還有兩大「後起小花」—包括在單元中一人分飾兩角的陳曉華，以及近日憑無敵童顏人氣勁升的羅毓儀客串演出。

之前憑《鐵探》一個交足戲眼神成功彈出的15歲演員江芷銦，在劇中亦有不少發揮機會，絕對值得留意。

最新影片推介：郭柏妍專訪