【中西醫協作】 2內地中醫抵公院治重症新冠病人　另培訓4港資深中醫

▲ 醫管局設立「大灣區中醫訪問學者計劃」，其中兩名內地中醫專家已於上周二抵港。（梁偉榮攝）

為促進本港中西醫協作，醫管局設立「大灣區中醫訪問學者計劃」，其中兩名內地中醫專家已於上周二抵港，現以「訪問學者」身份在伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院展開1年臨床工作。醫管局總行政經理（中醫）黃秀雲表示，他們會治療重症新冠病人，及先培訓本地4名資深中醫師。

2位中醫專家分別為廣東省中醫院主任中醫師謝東平及副主任中醫師吳廣平，2人均曾於今年3月以内地援港醫療隊隊員到港參與亞博館新冠治療中心的工作。

謝東平對來港感榮幸，他憶述緩港時與本港醫護已有合作基礎，當時中醫在亞博館治療輕症病人時獲得認可，另曾到伊利沙伯醫院急切治療部作交流，回內地後一直與醫管局保持緊密聯繫，促成是次來港。他認為與本地醫護合作氛圍和諧：

比較深刻感受係同事好開放，對中醫好歡迎同尊重，中西醫雖然係唔同，但有啲嘢係好似，我哋都係諗緊有咩辦法幫病人；第二是香港同事非常專業，大家都會交流討論點樣保護病人安全性。

被問到本港中醫發展有何需改善，謝東平指：

不只香港，內地亦有地方要改進，只有更好，沒有最好。

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醫管局總行政經理（中醫）黃秀雲透露，2位來港交流中醫的薪金為廣東省中醫院負責，為期一年，另有1位因工作安排會較遲來港。黃指，他們只會聚焦照顧危重新冠病人，過程會與西醫合作討論，強調會尊重病人，「一定會問番病人意願」；同時暫定會培訓本港4位資歷達10年以上的中醫師。

吳廣平表示，本港新冠病人多為行動不便的長者、病歷較多，冀令本港資深中醫師快速掌握治療重症方法。

謝東平為廣東省中醫院主任中醫師、醫學博士及碩士研究生導師，是呼吸病及熱病專家，亦是廣東省中醫藥學會呼吸病及熱病專業委員會委員，其曾於2020年作為第二批國家援鄂中醫醫療隊隊員在武漢抗疫。

吳廣平則為廣東省中醫院副主任中醫師，是中西醫結合及重症專家，亦是廣東省醫學會危重症病理生理學分會委員、廣東省中西醫結合身心醫學專委會委員，曾參加廣東援瓊醫療隊在三亞抗疫。

2人於上周二抵港，翌日已到醫管局重大事故控制中心商議計劃，上周四及五則到瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院商討工作安排和分析病案，現在伊利沙伯醫院開展臨床工作。

▲ 醫管局設立「大灣區中醫訪問學者計劃」，其中兩名內地中醫專家已於上周二抵港。（梁偉榮攝）

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記者：鄧凱文