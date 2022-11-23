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【捉姦疑雲】KOL Alva疑被另一半捉姦斷正　發文回應：我唔想做到咁核突

娛樂 17:47 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

咁激！

又有新花生食？事關今日（11月23日）網上瘋傳一段捉姦片段，片中的女子與姦夫被女子的丈夫「斷正」，三人都異常地冷靜，情況令人更感好奇！

有指拍攝者是尖沙咀某知名餐廳的老闆Simon Choi，而片中女人疑似是他的KOL伴侶Alva，至於另一男士疑似是電訊公司高層。

在Alva今日下午，於IG限時動態發出澄清文作回應事件。

KOL Alva發文澄清。

網上流傳捉姦片

在網上流傳的捉姦片中，疑似KOL Alva與疑似電訊公司高層大被同眠，Simon Choi問男子：「你邊位呀？你先走啦。（你俾啲時間我，去一去洗手間）點俾時間你呀？你邊個呀？（朋友）咁你出去先啦，你今日識㗎？」

床上的二人都相當有睡意，女子更是繼續睡覺。

Alva指與Simon早已分開

Alva於IG限時動態以黑底白字帖文作澄清：

香港地大家生活都好辛苦好苦悶 有花生一定都想食下我都明白既 既然係咁就食一粒完整嘅花生吧

我相信好多留言既人都不認識我  一段感情其實係好複雜 中間會經歷好多事

於10/16之前我與另一半以作正式分開 於1016之前已冷靜坐低討論又試過報警又試過（我沒有試過一段感情 需要報噤多次警）

因為佢郁手腳 唔小心整到我也試過 而在無數次拉 拉扯扯中 終於我以為達成左共識 和對方說了三個條件

1. 請明白我們是真真正正分手了

2. 我需要時間搬屋講你俾一至兩個月 時間安排 這段日子請不要聯繫或者上嚟

3. 我唔想做到咁核突要換鎖令你上唔到 (WhatsApp有白字黑字寫明)

4. 第四點係同你哋說明嘅 就係我喺佢人生最低潮嘅時候同佢一齊

因為covid佢受影響得好緊要工作驚唔開心都有好多 所以同佢一齊與金錢無 關 佢沒有如大家所想坐係到收 錢 反而我日日都在工作以我力所能及的努力去賺錢

至於Simon的Instagram自今年3月28日後就未有再更新，並維持著公開狀態。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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