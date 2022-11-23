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【上樓加快】公屋輪候時間平均5.6年　逾23萬戶等上樓

社會 17:07 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

公屋輪候時間見明顯改善。（資料圖片）

房署今（23日）公布最新公屋輪候時間，截至9月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者，平均輪候時間5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。

在2022年9月底，約有13.55萬宗一般公屋申請，以及約9.91萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

第三季獲編配入住公屋的一般申請約1.14萬宗，當中獲編配的長者一人申請約2,100宗。另外同一季度，獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為510宗。

一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間，分別較6月底下跌0.4年及0.2年。平均輪候時間於2022年第三季錄得較為顯著的改善，主要是由於2022年第三季有逾1萬個公屋單位可供編配。在消化了部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，於當季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間縮短。

房署強調，每季度的平均輪候時間的長短，取決於多項因素，包括可供編配的公屋單位數目、公屋申請者數目、申請者所選地區，以及新建及翻新單位的供應是否與申請者的選區相符等。視乎這些因素，每季度的平均輪候時間可升亦可跌。

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責任編輯：吳卓峰

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