【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵

▲ 2歲男童臉色蒼白患缺鐵性貧血，醫生揭每日喝1種飲品惹禍。（iStock圖片，非當事人）

不少家長都會讓小朋友喝牛奶，但攝取過量隨時出事。美國一名2歲男童因為臉色蒼白，醫生擔憂其患上血癌，所幸接受血液檢查後，發現只是缺鐵性貧血，原因與每日飲用大量牛奶有關。

最新影片：

根據外媒報道，該名男童Johnny自1歲起每日會喝約30至40安士牛奶（約887至1183毫升）。直到2歲時，Johnny比同齡孩子更挑食，更容易疲倦、發脾氣，臉色亦相當蒼白。

母親Laura Donovan認為這與血統和居住環境有關，起初未有為意。不過兒科醫生建議Johnny進行血液檢查，結果發現，他的血紅蛋白水平徘徊在4.5至5.6之間，而2歲兒童的正常水平應介乎10.9至15。另外，醫生亦發現Johnny嚴重缺乏鐵質，且心臟出現雜音。

醫生擔憂Johnny患上白血病或其他種類的血癌，但經過詳細檢查後，證實只是貧血，原因與喝過量牛奶有關。醫生指出，攝取過多牛奶會阻礙身體吸收鐵質，導致疲倦、皮膚蒼白、易怒煩躁、心跳加快、食慾不振、呼吸困難和頭暈。

醫生指出，大多數父母沒有意識到孩子飲用過多牛奶可能會造成問題。所幸Johnny接受了輸鐵治療和服用補充劑後，貧血和心臟雜音的症狀已得到改善，性情亦變好。

7個月大BB至青少年可出現貧血

澳洲註冊營養師黃思敏曾於Facebook專頁分享，兒童貧血其實頗為常見，以往在兒科病房所見，有時小朋友因急病入院例如發燒、肚瀉等等，從抽血結果無意中發現缺鐵性貧血，亦有一些是因為疑似貧血的症狀例如虛弱、暈倒等入院，而從抽血結果中確定缺鐵性貧血。

出現缺鐵性貧血的年齡層可謂非常廣闊，由七八個月大的嬰兒、兩三歲大的幼兒、讀幼稚園或小學的學童、到讀中學至大學的青少年，都有可能出現缺鐵性貧血，而各自的原因可能有些不一樣。

母乳及牛奶鐵質含量偏低

以嬰幼兒為例，如果一直主要飲用母乳及牛奶，兩者的鐵質含量都低，飲奶份量太多而固體吃得太少、太遲開始加固、偏食、因宗教原因而吃全素，就很容易會缺乏鐵質。

比較大的兒童，通常是因為偏食而引起的鐵質攝取不足，亦有些兒童很早就飲用咖啡奶茶等飲料導致鐵質吸收率減低。另有些常見情況是少女因月經流量太多而增加鐵質流失……種種情況都好，醫生都會了解背後原因，排除較複雜的情況，以及轉介兒科營養師評估。

缺鐵質減低免疫力常生病

兒童缺乏鐵質的後果，除了大眾認知的有面色蒼白、手腳冰冷、容易疲倦等症狀外，亦會因缺乏鐵質而減低免疫力導致經常生病。根據世衛，在兩歲前如果有缺鐵性貧血，更可以對認知發展有明顯和不可逆轉的影響。近兩年很多研究數據亦指出貧血人士如果感染COVID會較容易患重症。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣