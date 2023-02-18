【梁詠琪演唱會】Edan首以個人身份任紅館嘉賓　軒公驚喜現身合唱《櫻花樹下》

▲ 《梁詠琪時間遇上我們》

梁詠琪（Gigi）一連三場紅館個唱《梁詠琪時間遇上我們》演唱會正式開鑼。

昨晚（2月17日）首場除老公Sergio和女兒Sofia高舉燈牌支持外，還有眾前輩及好友到場，包括契爺許冠傑與太太、蔡卓妍、許茹芸、小美、陳少琪夫婦及女兒陳明憙 、關心妍夫婦、楊愛瑾夫婦、陳楨怡、楊天宇等。

▲ 歌神許冠傑前往捧場。

Gigi盡騷長腿

今次演唱會以「時間」作為主題，Gigi穿上一身紅白色波浪長裙華麗造型現身，打頭陣獻唱由她親自作曲作詞的大熱作品《花火》，再配合煙火效果，以此曲打開演唱會的「時間囊」，帶領觀眾進入「昨日」、「今日」、「明日」三個不同階段。

之後，Gigi換上另一套盡騷長腿的薄紗花花迷你裙，載歌載舞送上多首經典金曲，包括《某年仲夏》和《一天一天》等。

中性打扮自彈自唱

進入代表快樂的「昨日」；接著Gigi換上全黑造型，獻唱《煙霧瀰漫》、《密雲》、《限期》等，代表無常、分離的「今日」，當獻唱《至死不如》時，Gigi更與今次演唱會的舞蹈總監Chris共舞，展現苦練舞技成果。

進入看破與覺悟的階段，Gigi以一身中性打扮，自彈自唱《今夜沒有風》，之後脫下乾濕褸，以一身黑西裝造型，唱出《你救哪一個》、《給自己的情歌》以及《TODAY》等作品。

Edan任嘉賓

換上白色拖尾裙，以歌曲《繼續愛》進入代表希望的「明日」，首場嘉賓呂爵安（Edan）亦緊接登場。

Edan隨升降台出場與Gigi合唱《LOVERSE》，獲台下觀眾尖叫歡呼。因為在電影《闔家辣》合演兩母子，首次以個人身分擔任紅館嘉賓的Edan在台上恭喜「媽咪」再開紅館騷時，Gigi回應說：「明明我似你家姐㗎嘛！」醒目Edan即賣口乖：「係！其實真係似家姐多啲嘅！」

之後，Edan多謝Gigi在拍戲期間主動傾偈同關心自己，令首次拍電影的他得以放鬆心情，Gigi聽罷搞笑回應說： 「你咁靚仔，梗係同你傾偈啦！」

而作為「媽咪」的Gigi 更主動談Edan的終身大事，她話：「我知你有好多個選擇嘅，不過講到終身大事，我幫你揀咗喇。」Edan反問揀咗邊個？其實Gigi幫佢揀咗接下來要計劃踏上紅館舞台，並期待在台下支持「囝囝」載歌載舞，現場即報以熱烈掌聲。

Edan還在台上自爆知道今晚見Gigi於是出動「秘密武器」 ，向台下觀眾展示穿了厚底「增高鞋」上台，惹笑全場！之後二人再合唱一曲《高妹正傳》，Edan笑言Gigi不用再做他「媽咪」，可以做他的「高妹」，代表身材很高的妹妹。

軒公無懼出賣年齡秘密

演唱會進入Encore環節，軒公張敬軒在Gigi唱《他喜歡的是你》中段，緩緩升上台擔任壓軸嘉賓，全場尖叫聲不斷。

Gigi稱，上次與軒公見面是到紅館擔任對方嘉賓，笑指：「我哋通常約出嚟嘅地方都係紅館，真係好高級。」然後，軒公在台上提到學生年代約同學睇《初戀無限touch》的往事，今時今日依然記得電影中「你喇沙我喇沙！」的經典金句。

軒公不斷細數往事，無懼出賣年齡秘密，Gigi見狀笑謂：「你都係落返去。」全場爆笑。軒公又問Gigi幾時再留長頭髮：「我覺得Gigi (留長髮)出到嚟係靚過王祖賢呀！」Gigi指老公及囡囡都有問過同樣問題，最後Gigi於台上答應有生之年，會留多一次長髮。

之後，兩人拖手再合唱一曲《櫻花樹下》，軒公還即興改歌詞，將「懷念美好高中兩年」改唱成「懷念美好高妹兩年」 。

Gigi眼眶通紅

Gigi於個唱尾聲時，多謝歌迷一直支持，眼眶通紅的她說：「團聚真是一件不容易的事，今天終於跟五湖四海朋友相聚。」

相隔5年再開個唱，Gigi坦言心裡面一直抱著一份懷疑，幸有老公Sergio以「trust the process」從旁鼓勵，只要盡最大努力，相信過程，一定得。

最後Gigi送上出道作《愛自己》作結，但台下歌迷不捨離開，不斷大嗌Encore，最後Gigi換上波鞋、披上白色外套再踏上舞台，她反問觀眾：「你哋仲喺度，冇車搭嘞！」既然盛情難卻，Gigi再送上一曲《嫌棄》，為首場《梁詠琪時間遇上我們》演唱會完美落幕。

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