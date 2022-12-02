北上創業營商錦囊  如何「足不出港」辦理大灣區企業登記及開戶？

近年粵港澳大灣區陸續推出包括稅務優惠等的政策及措施，鼓勵港人到大灣區創業、營商及就業，首要事項是要辦理企業登記及在銀行開戶。然而，受疫情影響港人難以親身北上辦理。究竟有意創業者可以從哪些渠道獲得最貼合需要的大灣區營商資訊？

中銀香港最近推出的一站式企業資訊交流平台 —「中銀商聚 BOC Connect」流動應用程式，提供多元化企業營商資訊，當然包括大灣區的創業營商錦囊及商業理財支援服務。只要一直留意「中銀商聚 BOC Connect」的相關內容，您就可隨時為開拓內地市場做好準備。現精選一些北上營商的資訊服務，讓您掌握「足不出港」都可以開展北上營商的秘訣。

足不出港 辦理工商登記



北上營商，第一步是開公司，現時透過中銀香港在港即可完成關鍵的工商登記手續，其中以較受港商歡迎的深圳最為方便。現時有意於深圳前海設立外商投資企業的香港投資者（個人或企業），只需於中銀香港中銀大廈分行提交申請表格以及相關所需材料，便可遠程辦理「一站式」工商登記服務。至於大灣區其他城市，「粵港商事登記銀政通」可為有意於廣東省設立外商投資企業的香港投資者，提供跨境遠程工商登記服務，首階段可接受辦理的廣東省地區包括東莞、惠州、江門、中山、佛山（包括順德）、汕頭6個城市。實現「足不出港」辦理工商登記服務。

至Smart大灣區跨境理財貼士

值得留意的，是港商若在大灣區設立公司，建議同步開設公司銀行戶口處理資金、滙款、貸款、信用卡服務等事宜，以配合營運所需，如選擇能提供一站式商業戶口及快捷跨境滙款服務的銀行，營商方面可增加優勢。

以中銀香港為例，中銀香港擁有全港最大分行網絡，有逾200個網點為客戶提供支付、兌換、現金管理等綜合服務。同時，借助母行中國銀行的網點及優勢，港商可以享受更快的跨境滙款時間、更低滙款和外滙兌換成本，以及一系列跨境金融增值服務，為港商進軍大灣區帶來更多優勢。

匯款即日到賬

「中銀快匯」服務是中銀香港與母行中國銀行及合作銀行推出的滙款服務。港商可將資金快速滙至服務網點，以港元及美元為例，即日下午4時前的滙款指示，最快可於當日到賬，而中國銀行在內地共有近1.1萬家分行/分支機構，這方面亦是獨特優勢。

降低營運成本

港商亦可注意，不同銀行則收費不同，但如果是同一銀行集團内的滙款，一般要比跨銀行滙款節省成本。

資金靈活調配

「跨境資金池」是特別針對跨境經營企業推出的現金管理服務，通過配合跨境資金流動相關政策，企業客戶可將相同貨幣的資金，從不同國家地區的賬戶歸集至主賬戶，主賬戶可定時或實時下劃資金至附屬公司的賬戶，從而實現集團靈活管理資金的目的，加強企業跨境資金管理效率。

便利日常開支

部分銀行更有推出大灣區的專屬信用卡，大多數是銀聯雙幣信用卡，方便持卡人在粵港澳三地使用，並利用當地貨幣（人民幣、港元等）支付日常開支。「中銀銀聯雙幣白金卡」通行全球，提供各項跨境信用卡服務，透過BoC Pay手機應用程式登入跨境繳費易，隨時隨地以中銀雙幣卡支付大灣區各類公共服務賬單，如水費、電費、燃氣費及電視費等，方便快捷。

中銀商聚 掌握灣區營商錦囊

正如本文開首所述，「中銀商聚 BOC Connect」為您搜羅多項大灣區營商相關資訊及專屬優惠，除了以上提及過「足不出港」的服務外，亦有大灣區未來發展趨勢和方向、大灣區政策分析、企業故事等，是您準備北上營商不可缺少的工具。

「中銀商聚」設有8大專題熱話，除大灣區外，亦包括東南亞市場資訊、數碼營銷錦囊、建立初創大道等，全方位支援企業發展所需，開拓無限商機。

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（特約）