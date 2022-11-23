【復常之路】醫衞局副局長李夏茵：入境確診數字上升　不得不謹慎

▲ 李夏茵認為，香港每日確診數字回升，必須謹慎應對。（資料圖片）

新冠疫情持續，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，明白旅遊業界經營困難，港府已推出逾38億元的承擔額措施。醫務衞生局副局長李夏茵認為，香港每日確診數字回升，必須謹慎應對，不能鬆懈。

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旅遊界立法會議員姚柏良今日 （23日）在立法會大會就進一步放寬入境檢疫安排至「0+0」的條件、逆向隔離的安排、以及會否設立新一輪支援基金，提出口頭質詢。楊潤雄稱，港府已推出逾38億元的承擔額措施，下個月將加推新一輪綠色生活本地遊鼓勵計劃名額，刺激本地零售、酒店、餐飲及消費。

他又指，要密切留意冬季流感可能帶來的風險，和變異毒株情況，在條件許可下逐步優化措施，盡可能給予更大空間。

新思維狄志遠則批評，楊的回答仍沒有提到具體措施幫助旅遊業，形容旅遊業界「不是吊鹽水，而是吊頸」。

李夏茵則回應，進一步放寬，要視乎本港醫療承擔能力、國際疫情會否為本港帶來風險，以及新冠病毒變種等因素。 李夏茵說，近期本地確診數字介乎7000宗至8000宗，入境人士確診佔大約4%，但隨著入境人數增加，實際入境確診數字有所上升，強調不得不小心，不得不謹慎。

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記者：趙居逸