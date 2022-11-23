  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】醫衞局副局長李夏茵：入境確診數字上升　不得不謹慎

政治 17:33 2022/11/23

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

李夏茵認為，香港每日確診數字回升，必須謹慎應對。（資料圖片）

新冠疫情持續，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，明白旅遊業界經營困難，港府已推出逾38億元的承擔額措施。醫務衞生局副局長李夏茵認為，香港每日確診數字回升，必須謹慎應對，不能鬆懈。

旅遊界立法會議員姚柏良今日 （23日）在立法會大會就進一步放寬入境檢疫安排至「0+0」的條件、逆向隔離的安排、以及會否設立新一輪支援基金，提出口頭質詢。楊潤雄稱，港府已推出逾38億元的承擔額措施，下個月將加推新一輪綠色生活本地遊鼓勵計劃名額，刺激本地零售、酒店、餐飲及消費。

他又指，要密切留意冬季流感可能帶來的風險，和變異毒株情況，在條件許可下逐步優化措施，盡可能給予更大空間。

新思維狄志遠則批評，楊的回答仍沒有提到具體措施幫助旅遊業，形容旅遊業界「不是吊鹽水，而是吊頸」。

李夏茵則回應，進一步放寬，要視乎本港醫療承擔能力、國際疫情會否為本港帶來風險，以及新冠病毒變種等因素。 李夏茵說，近期本地確診數字介乎7000宗至8000宗，入境人士確診佔大約4%，但隨著入境人數增加，實際入境確診數字有所上升，強調不得不小心，不得不謹慎。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【防疫政策】江玉歡倡疫苗通應「兩條腿走路」　容許已打針及檢測陰性兩個方案
14:26 2022/11/19
【防疫政策】江玉歡倡疫苗通應「兩條腿走路」　容許已打針及檢測陰性兩個方案
【防疫影響】江玉歡：長期蒙面2歲童患語言障礙增　很多幼童需要言語治療師治療
10:47 2022/11/20
【防疫影響】江玉歡：長期蒙面2歲童患語言障礙增　很多幼童需要言語治療師治療
【防疫措施】過渡疫苗通行證今推出　一文看清申領方法、資格、有效期
09:53 2022/11/22
【防疫措施】過渡疫苗通行證今推出　一文看清申領方法、資格、有效期

你可能感興趣

【防疫政策】江玉歡倡疫苗通應「兩條腿走路」　容許已打針及檢測陰性兩個方案
14:26 2022/11/19
【防疫政策】江玉歡倡疫苗通應「兩條腿走路」　容許已打針及檢測陰性兩個方案
【防疫影響】江玉歡：長期蒙面2歲童患語言障礙增　很多幼童需要言語治療師治療
10:47 2022/11/20
【防疫影響】江玉歡：長期蒙面2歲童患語言障礙增　很多幼童需要言語治療師治療
【防疫措施】過渡疫苗通行證今推出　一文看清申領方法、資格、有效期
09:53 2022/11/22
【防疫措施】過渡疫苗通行證今推出　一文看清申領方法、資格、有效期
楊潤雄 醫務衞生局 姚柏良 狄志遠 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
16:58 2022/11/22
【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
今日 13:06
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
11:42 2022/11/22
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭