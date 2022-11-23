【育兒心得】女兒寫出優秀文章的秘訣 醫生媽媽：讓孩子擁有發白日夢的時間

▲ 《反起跑綫聯盟》劇照。

小女兒讀小學二年級時，自行寫了本《作文秘訣》，不僅厚臉皮地給同學傳閱，還強迫我在臉書專頁上轉發。

「甚麼是貼題？」「段落要寫整齊。」「使用形容詞、擬人法、比喻句、對話。」「句子要通順、合理和容易明白。」她在每個主題之下用彩色筆寫了註解例句，還有建議成語和連接詞等等。

在此先感謝學校老師的悉心教導。我從來沒有教過她寫作，也沒有在外邊補習，想來這些技巧都是學校老師教的。說實話，小女兒對作文有些天份。她看的書不算多，卻天生能夠將一件事情、一個想法清晰扼要地表達出來；她還有項本事，把僅會的一丁點兒成語或描寫手法，運用得淋漓盡致。所以，即使她只懂得皮毛，也能寫出賞心悅目的文章；這讓沒有天份的我既羨且妒。

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舉例，老師出了個題目《一次快樂的聚餐》。小女兒就地取材，描述了前一晚的家庭聚餐：「有祖父祖母，還有許久不見的表姐妹……吃的是我最喜愛的乾炒牛河和海南雞飯。」席間談起交朋友，她立刻「得意洋洋」地分享交友技巧和心得；又就桌上食材講了個笑話，逗得大家「開懷大笑」。內容很簡單，但不僅描繪了「聚餐」，還句句緊扣着「快樂」的主題；這就是貼題。

如何培養孩子的寫作能力？這真是個難題。有些人像小女兒，天生有敘事和表達的能力；有些人像我自己，即使滿腦靈感、滿腹經綸，也是支支吾吾的寫不出半句流暢的句子。我的文筆，是靠經年累月鍛練出來的；即使如此，仍不很見得人。多看書，能增加靈感，也會學得字詞句式；可是單看書而不思考、或者不動筆去寫，不拼命地流血流汗地寫，也是不行的。

學校老師曾經在講座上說過，倘若想孩子寫出好文章，必須讓子女擁有「發白日夢的時間」；斷不能用知識、補習和課外活動，塞滿腦袋裏的每吋空間。發白日夢的時間，就像國畫中的「留白」，有留白才是好畫；否則，孩子作文就會流於庸俗。例如要寫《一件後悔的事》，人人都寫自己打破花瓶後向媽媽撒謊、推諉貓或弟弟；要寫《我的母親》，就一定是我生病時媽媽半夜給我餵藥、讓我感受母愛；而寫《一件有意義的事》，就千篇一律地扶阿婆過馬路、助人為快樂之本等等。如此的八股文，一毛錢一打，寫來毫無意義。

廣泛的閱讀、深刻的反思、經年的練筆、天馬行空的想像，才是寫文章的秘訣。

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