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【超能使者】王君馨不被TVB重視心灰離巢　Grace孖Marf共舞默契十足

娛樂 18:56 2022/11/23

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王君馨（Grace）與COLLAR成員邱彥筒（Marf）一起跳舞，十分合拍！

TVB劇《超能使者》現正播放，有份演出的王君馨（Grace）於劇中未有太多發揮，有指Grace因不滿戲份比劉穎鏇少而有感被公司忽視，故未有跟TVB續約。

王君馨（Grace）最近與外貌相似的COLLAR成員邱彥筒（Marf）一起跳舞，二人表現合拍獲不少網民大讚。

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最新影片：郭柏妍專訪

Grace與Marf共舞

Marf於IG分享與Grace一起跳舞的影片，並寫道：

Finally✨🤍 nice to meet you grace😆🧡 結束左網友嘅關係 haha
#twinningwiththishottie

Grace亦貼出二人共舞的影片，她說：

Love how music and dance brings us together 🥰🫶🏻👯‍♀️
#twinningwiththiscutie

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Grace被TVB忽視

Grace於2007年參加港姐奪得亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐，其後加入TVB接拍劇集，發展演藝事業。Grace於2016年憑劇集《城寨英雄》於《萬千星輝頒獎典禮》中奪得最受歡迎電視女角色，演技備受讚賞。

不過，有指Grace因不滿自己於《超能使者》的海報靠邊企以及戲份比劉穎鏇少，自覺被公司忽視而未有跟TVB續約。

Grace向來是圈中的舞林高手，她曾於2008年參加《舞動奇跡II》，並與拍檔俞灝明奪得冠軍。一直未有放棄跳舞的Grace今次跟Marf一同為大家送上驚喜，網民都紛紛表示希望二人可再「派福利」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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