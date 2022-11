【超能使者】王君馨不被TVB重視心灰離巢　Grace孖Marf共舞默契十足

TVB劇《超能使者》現正播放,有份演出的王君馨(Grace)於劇中未有太多發揮,有指Grace因不滿戲份比劉穎鏇少而有感被公司忽視,故未有跟TVB續約。

王君馨(Grace)最近與外貌相似的COLLAR成員邱彥筒(Marf)一起跳舞,二人表現合拍獲不少網民大讚。

Grace與Marf共舞

Marf於IG分享與Grace一起跳舞的影片,並寫道:

Finally✨🤍 nice to meet you grace😆🧡 結束左網友嘅關係 haha #twinningwiththishottie

Grace亦貼出二人共舞的影片,她說:

Love how music and dance brings us together 🥰🫶🏻👯‍♀️

#twinningwiththiscutie