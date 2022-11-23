【睡眠危機】男子半夜突狂抖嚇壞妻子　以為撞邪求醫揭患腦部疾病

▲ 男子半夜突狂抖嚇壞妻子，以為撞邪，求醫揭患腦部疾病。

睡到半夜被鬼壓？有可能是疾病先兆。台灣一名70歲男子身體健康，但就常常不由自主地抖動，甚至出現拳打腳踢的激烈動作。男子原以為自己「撞邪」，經醫生診斷才確診「快速動眼期睡眠行為障礙」，恐怕是腦退化的先兆。

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綜合台灣媒體報道，台中一名70歲男子向來身體健康，但就總是睡不熟，容易醒過來。男子原以為自己年紀大，是長者的常態，可是每每睡到半夜，他就經常出現一些激烈的肢體動作，嚇壞睡在身旁的太太。男子擔心自己是「撞邪」，有一次從床上摔下來後，更由太太專程帶他去廟宇辟邪，惟情況仍未見改善。

男子前往求醫後，獲安排入住睡眠中心，進行多項睡眠生理檢查，最終證實他是患上「快速動眼期睡眠行為障礙」。經對症下藥後，男子的病情得到大大改善，令與他分房睡覺、以避免打擾的妻子，又重回他的枕邊。

台中市澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文表示，人的睡眠分為「淺眠期」、。「深眠期」與「快速動眼期」。而當進入「快速動眼期」時，若腦幹部位退化，就有可能令身體機制失調，表現夢中的肢體動作或說夢話，因此也有可能出現拳打腳踢等驚悚的大動作。

鄧浩文並引述醫學文獻，指50歲以上的男性，較常出現「快速動眼期」的睡眠行為障礙。此外，高達約7成患者可能在未來數年中罹患神經退化疾病，例如失智症、柏金遜症等，換言之亦即是很可能是腦退化前兆，值得注意。

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責任編輯：羅嘉欣