【電子奶嘴】學生愛打機玩iPad致專注力下降　幼稚園老師勸世︰遠離電子奶嘴

▲ 有台灣幼稚園老師發現愛打機、玩iPad的學生多數專注力差，甚至是SEN孩子。（i-stock圖片）

現今新一代電子產品普及化，家長難免會讓小朋友用「電子奶嘴」，可是當中禍害深遠。有幼稚園老師在網上發布勸世文，分享從事多年教育行業，發現不少有特殊教育需要SEN孩子都有共通點，他們喜歡打機、玩iPad、睇電視等，揭示電子產品造成病症，又或有症狀的孩子多數沉迷或依賴電子產品，展示電子產品跟兒童特殊教育需要有關連，家長需正視之。

勸說小孩少用電子奶嘴

有名幼稚園老師本月中向facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，該網民任職幼稚園老師10年以上，有感而發家長總不理解電子產品對幼童的影響，他自己一直跟學生家長提及，在孩子剛入學就苦口婆心的告知家長，請不要將孩子交給電子保母、電子奶嘴，請多帶孩子到戶外運動，刺激大肌肉、感統及頭腦靈活等。

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該老師勸說家長不要擔心孩子在運動時受傷，孩子會自己保護自己，亦慨嘆家長們永遠都不會相信，把孩子交給電子奶嘴後，孩子會失去思考能力、長期看電子產品導致孩子沒有跟其他人互動、也不喜歡走動，導致孩子最常出現注意力不集中。如果孩子有較嚴重症狀，就是自閉症、亞氏保加症（自閉症譜系之一）或過度活躍症的孩子。

上幼稚園的孩子一般3至5歲，若果發現孩子是SEN，此階段可是治療黃金期。幼稚園老師無奈家長總是不理會老師的勸告，

我們老師在黃金時期告知你們，完全不相信，等到去上職能課，醫生打臉你們，你們才願意（相信）……去給專業醫生評估後，得到的結果就是請不要再讓你的孩子看3C，多帶孩子到戶外運動。

老師亦指近年接觸愈來愈多有學習特殊需要的學生，曾一次過有4位SEN學生，他們是注意力不集中、亞氏保加症、過度活躍的孩子，坦言這對老師真的是折磨，加上還有其他孩子要照顧，又沒有助理老師協助的情況下，「真的很難不生氣，每天都處於高血壓」。

觀察到SEN學生愛打機

有關帖文引起熱議，又有另一位幼稚園老師發帖，大有共鳴。他補充就算電子產品不是造成病症的原因，但往往那些有症狀的孩子，多數家裡的照顧模式真的都偏向電子育兒，吃飯配電子產品及睡前看電子產品。

他以自己學生為例，每星期問大家假日做甚麼，輪流分享時，特殊教育需要的學生很常回答︰玩電動、打遊戲、看卡通或看iPad，其他正常學生也看卡通、玩iPad等，不過相對更多都會說去露營、去公園玩、參觀科學館、逛百貨公司等，很少說一直玩電子產品。

網民慨嘆現代文明病

很多網民認同以上的幼稚園老師，有感老師辛苦了，幼童用電子產品已是根深蒂固的老問題，幼兒接觸過度聲光刺激，會影響小孩的身心發展。更多網民留言︰

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研究報告︰增患神經發展疾病

一直有不少研究報告引證幼兒用電子產品發展受影響，《美國醫學會雜誌-兒科學》（JAMA Pediatrics）曾發表了由日本山梨大學助理教授Megumi Kushima及其研究團隊進行的研究，發現男孩在1歲時接觸較長時間電子屏幕，至3歲診斷出現自閉症有關連。

此外，過往港大亦有追蹤研究發現，學童於幼稚園高班時分別每日看電視或玩電子遊戲每多1小時，學童患上過度活躍症的風險逾3成，另會增加逾2至3成患上情緒問題的風險。港大研究專家指，睡前使用電子產品會影響腦部分泌的退黑色素，從而影響睡眠質素及有機會影響腦部周邊神經系統，該系統會影響學童的自制能力等，因而增加患上神經發展疾病的風險。

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責任編輯︰王明芳