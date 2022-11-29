都會大學專業創意藝術課程   培訓學生投身本地影視製作

近期上映的港產片屢破票房紀錄，彰顯台前幕後的專業水平，也展現香港創意工業前景可期。五年前修畢香港都會大學（都大）創意藝術課程的林健智（Simon）和王嘉雯（Carmen），皆透過投身影視行業，在擅長的視覺特效及美術指導崗位尋獲理想的發展方向。Simon早前更獲聘於一間加拿大的國際電影視覺特效製作公司，正待在彼邦開展事業新里程。

如同很多年輕一代，Simon喜歡「打機」，因此對設計遊戲場景甚有興趣，中學時期已不時接觸3D設計的電腦軟件，故在文憑試後報讀都大開辦的「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」課程，從而深入了解數碼視覺特效與3D動畫設計的電影製作，畢業後更順利入職在學時曾於都大作分享的電影特效製作公司，踏上事業坦途。

▲ Simon 憶述，都大特設電影剪接及圖像製作室及動畫製作室等設施，讓他們可透過實踐拍攝影片的後製工序，學以致用。

從實踐中學習 掌業界新技術

「課程涵蓋3D 模型（modelling ） 及3D 渲染（rendering）設計等業界常用的技術，大學並特設電影剪接及圖像製作室、電腦影像製作室和動畫製作室等專業設施供學生借用；加上老師均是從事相關行業的資深人士，令我們就讀大學期間，已有機會親身體驗業界拍攝電影的後期製作工序，現時均能學以致用。」Simon指出，在學時製作的功課除了能豐富實踐經驗外，更能在求職時向公司展示個人作品，引證學習成果，為投身業界帶來競爭優勢。

都大一向鼓勵學生積極參加不同比賽，Simon表示，印象猶深是入圍香港浸會大學電影學院舉辦的「全球華語大學生影視獎」，參賽過程讓他對電腦軟件以至電影製作特效的應用更為熟悉，也能認清並改善本身的不足，有所成長。「另一學習關鍵是讓我們認識到電影拍攝與製作從來不是單打獨鬥，必須有賴團隊互相協作，才能事半功倍。」

▲ 在曾參與的電影作品中，Simon最難忘是重塑大量70至90年代景物的《梅艷芳》，還原已消失的荔園更是充滿挑戰。

建基在港經驗 獲海外發展機會

時至今天，Simon在電影行業已累積了豐富的經驗，多齣大製作，以至應屆香港電影金像獎的得獎電影，如《梅艷芳》及《怒火》的視覺特效製作也有他的身影。在芸芸電影作品中，尤以重塑大量70至90年代建築與景物的《梅艷芳》令他至為難忘。電影中要還原早已消失的荔園，Simon與製作團隊需先在網上搜尋當年遊樂場不同角度的照片，再在3D軟件中設計及模擬荔園的實際位置，進而還原整個園區的結構，最終成功呈現電影內的荔園場景，更開心的是獲得觀眾的正面評價。

Simon即將啟程前赴加拿大擔任電影視覺特效製作公司的Environment Technical Director，專責電影虛擬環境製作 。他深信，正是建基於在都大及工作所得的專業培訓與歷練，造就他得到海外發展的機會，更期望可在當地學習更多有關動畫設計及視覺特效等新技術，參與更多國際級的大型製作。

鍾情道具製作 參賽吸收經驗

Carmen自小喜愛觀看電影，加上中學有修讀視覺藝術及中國文學，因而報讀都大「創意寫作與電影藝術榮譽文學士」課程，並成為首屆畢業生。入學後，Carmen很快便發現自己對美術指導最感興趣，因而立志從事美術指導的工作，「我喜歡到處找尋合適的道具及建材，看到自己設計的場景成功實現很有滿足感。」

▲ 自小愛看電影的Carmen，在都大畢業後實現從事美術指導的理想。

與Simon一樣，Carmen亦在都大導師鼓勵下參與不同類型的比賽，爭取實戰經驗，印象最深是入學首年已有機會與師兄合作製作影片，參與「鮮浪潮」比賽。都大不時邀請著名電影人出席講座，與學生闡述業界經驗，Carmen憶述資深電影攝影師杜可風曾到都大分享他與著名導演王家衛的合作點滴，如拍攝《重慶森林》時借用了自己的居所為電影場景，讓她深深感受到杜可風對電影的熱情。

擅長靈活應變 補資源不足

「大學的教學內容與業界所需的專業知識吻合，電影製作流程亦大致相同，只是求學階段參與的作品規模較小。」畢業後如願化身美術指導， Carmen坦言，至今最感滿意的作品，首推改編自日劇的《大叔的愛》。「原作來自日本，當中不少有助串連角色與劇情的小道具，在香港版本並不適用，我們必須絞盡腦汁將道具本地化。雖然整個過程並不輕鬆，但從網上看到很多觀眾對劇集的迴響非常大，更細心發掘出各項小道具蘊含的意義，甚至透過社交平台讚揚我們的巧思，令創作團隊大感鼓舞。」

Carmen喜見早前專責美術指導崗位的劇集《繩角》現正播出，而下周接力開播的《百萬同居計劃》，亦有她的參與。這些作品的共通點是資源不多，卻充分展現香港製作團隊的靈活應變與創意，以及能克服疫情的挑戰。如《繩角》將部分拳賽的擂台設置在戶外，以黃昏時的自然光襯托出賽事一觸即發的感覺；又邀請參演主角的「粉絲」擔當觀眾，他們帶同自製的應援燈牌出現，為整個場景增添真實感。她期望未來可繼續參與更多不同類型的影視作品，喜愛驚慄電影的她笑言希望將來能為血腥電影擔任美術指導。

▲ Carmen主力為影視作品製作道具及塑造特色場景，如在《繩角》中將拳賽擂台設置在戶外，收獲意想不到的效果。

她寄語對從事影視幕後工作感興趣的同學多大膽創作和嘗試，「不妨踏出第一步，先報讀相關課程，並多參與各項比賽，或透過愈來愈多的網上平台發布作品，了解自身水平，再作改善。」

香港都會大學創意藝術學系課程

• JS9016 創意廣告及媒體設計榮譽文學士

• JSSU12 創意寫作與電影藝術榮譽文學士

• JSSU14 動畫及視覺特效榮譽藝術學士

• JSSU15 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士

網址：https://admissions.hkmu.edu.hk/ug/