【驅魔龍族馬小玲】岑珈其飾演金正中　與謝雪心拍檔扮神棍母子

▲ 《驅魔龍族馬小玲》

陳十三延續經典《我和殭屍有個約會》系列，身兼編劇及導演拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，當年《殭屍》三部曲系列由尹天照演「況天佑」、萬綺雯演「馬小玲」、楊恭如演「王珍珍」；在全新電影版中，「況天佑」由黃宗澤演、吳千語演「馬小玲」、蔡潔演「王珍珍」。

除上述三位演員外，另一重要角色「金正中」由岑珈其接棒電視版的杜汶澤演出。

其實珈其在月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，決定邀請珈其參演。

▲ 岑珈其

珈其扮「玄武童子」

珈其日前剛在馬來西亞拍完電影《千謊百計》返港，昨晚隨即投入《驅魔龍族馬小玲》拍攝。他演的「金正中」與電視版不相同，電影版的「金正中」是個不學無術的宅男，只想做網紅，謝雪心就飾演其母親，珈其說：「成日同阿媽 (心姐) 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」

昨晚珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅一個𡃁仔，」

▲ 岑珈其與謝雪心。

珈其在小時都有睇過《我和殭屍有個約會》：「係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁嘅。」

在旁的心姐問他「你識睇嘅？」珈其回答：「嗰時會追㗎，但嗰時唔識得細味成套劇，但都會諗點解識得諗呢啲題材嘅？殭屍喎，好型喎，好鍾意。」珈其最鍾意電視版《殭屍》的「馬小玲」，覺得這個角色很經典、很吸引。

劇集版的「金正中」母親由吳浣儀飾演，電影版的金母角色就由心姐飾演，心姐稱其角色太溺愛兒子：「係錫到有啲縱，因為家庭環境好現實，老豆又唔生性，獨力湊佢供書教學，點知佢想做網紅，咁我又隨佢癲好幫佢，但我哋都係唔叻嘅神棍，搵唔到錢，都幾得意。」

心姐稱導演陳十三以前創作《殭屍》無人不識，今次自己有緣參演亦感開心。

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