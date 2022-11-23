  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【驅魔龍族馬小玲】岑珈其飾演金正中　與謝雪心拍檔扮神棍母子

娛樂 18:24 2022/11/23

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

《驅魔龍族馬小玲》

陳十三延續經典《我和殭屍有個約會》系列，身兼編劇及導演拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，當年《殭屍》三部曲系列由尹天照演「況天佑」、萬綺雯演「馬小玲」、楊恭如演「王珍珍」；在全新電影版中，「況天佑」由黃宗澤演、吳千語演「馬小玲」、蔡潔演「王珍珍」。

除上述三位演員外，另一重要角色「金正中」由岑珈其接棒電視版的杜汶澤演出。

其實珈其在月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，決定邀請珈其參演。

岑珈其

珈其扮「玄武童子」

珈其日前剛在馬來西亞拍完電影《千謊百計》返港，昨晚隨即投入《驅魔龍族馬小玲》拍攝。他演的「金正中」與電視版不相同，電影版的「金正中」是個不學無術的宅男，只想做網紅，謝雪心就飾演其母親，珈其說：「成日同阿媽 (心姐) 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」

昨晚珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅一個𡃁仔，」

岑珈其與謝雪心。

珈其在小時都有睇過《我和殭屍有個約會》：「係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁嘅。」

在旁的心姐問他「你識睇嘅？」珈其回答：「嗰時會追㗎，但嗰時唔識得細味成套劇，但都會諗點解識得諗呢啲題材嘅？殭屍喎，好型喎，好鍾意。」珈其最鍾意電視版《殭屍》的「馬小玲」，覺得這個角色很經典、很吸引。

劇集版的「金正中」母親由吳浣儀飾演，電影版的金母角色就由心姐飾演，心姐稱其角色太溺愛兒子：「係錫到有啲縱，因為家庭環境好現實，老豆又唔生性，獨力湊佢供書教學，點知佢想做網紅，咁我又隨佢癲好幫佢，但我哋都係唔叻嘅神棍，搵唔到錢，都幾得意。」

心姐稱導演陳十三以前創作《殭屍》無人不識，今次自己有緣參演亦感開心。

最新影片推介：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影　岑珈其受父親影響：擔當起整個家
19:02 2022/11/18
【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影　岑珈其受父親影響：擔當起整個家
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
17:00 2022/08/05
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】
19:52 2022/08/19
【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】

你可能感興趣

【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影　岑珈其受父親影響：擔當起整個家
19:02 2022/11/18
【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影　岑珈其受父親影響：擔當起整個家
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
17:00 2022/08/05
【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】
【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】
19:52 2022/08/19
【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】
岑珈其 謝雪心 編劇 導演

最高瀏覽

【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
16:58 2022/11/22
【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
今日 13:06
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
11:42 2022/11/22
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭