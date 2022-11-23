【大學排名】本港4間大學畢業生就業能力排名齊跌　料受本地嚴格防疫措施影響

▲ 香港科技大學於THE全球大學畢業生就業能力排名中位列第30位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（23日）公布全球大學畢業生就業能力排名2022，本港繼續有4間大學上榜，惟排名全跌。其中香港科技大學排名最高，位列第30位，但按年跌7位；香港大學及香港中文大學各跌2位，分別排47位及94位。THE稱，新冠疫情下，僱主更重視畢業生的軟技能及數碼素養，而負責編制排名的人力資源公司指，本港大學得票減少，料受本港嚴格防疫措施影響。

THE最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，是由法國人力資源諮詢公司Emerging編制，上榜的250間大學分別來自44個國家及地區，結果由各地進行全球招聘的機構僱主投票得出，涉近99,000次投票。排名首三甲與去年一樣，均來自美國，依次為麻省理工學院、加州理工學院及哈佛大學。亞洲排名最高的大學為日本東京大學，排第7；其次為排第8的新加坡國立大學；國內排名最高的大學為排名14位的北京大學，按年升1位。

本港續有4間大學上榜，排名分別下跌2至7名不等。當中排名最高的為科大，但同時排名跌最多，跌7名列30位。港大及中大分別排47位及94位，兩間學校按年均跌2名。理大按年跌4名，排第133。

THE說，今年結果反映全球僱主認為，招聘時最重視求職者的軟技能及數位素養，審視表現時亦會考慮其學科專業能力及工作專長。THE亦指，不少僱主反映，比起學生擁有的學位，更重視他們的能力。Emerging副董事 Laurent Dupasquier認為，僱主現時更重視畢業生的技能，除了數碼素養，編程能力將成為必要能力，而各項軟技能，如適應能力、企劃管理能力等亦十分重要。

負責編制排名的Emerging管理合夥人Sandrine Belloc透過THE回應表示，本港大學所得總票數有所下降，結果可能是受到本港的嚴格防疫影響。

科大回應指，一向視排名為參考，以助了解校方的表現，並掌握需要改進的地方。科大將一如既往，不斷求進，致力推動創新及科研，以及為學生提供最優質的教育。

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記者：黃悅晴