【青年上流】陸瀚民倡借調強積金助青年首置　謝偉銓批青年宿舍計劃「又慢又少」 

▲ 陸瀚民指出，青年置業最大的門檻是首期，認為要思考一些拆牆鬆綁的方法。（林宇翔攝）

青年上樓難，經民聯立法會議員陸瀚民建議政府研究「強積金首次置業計劃」，讓青年人以抵押方式，借調強積金用以支付首次置業首期；建測規園界立法會議員謝偉銓則批評政府早前提出的青年宿舍計成效不佳。

立法會下午舉手通過陸瀚民提出的「制定協助青年向上流動政策和藍圖」無約束議案。談及青年置業問題， 陸瀚民指出，青年置業最大的門檻是首期，認為要思考一些拆牆鬆綁的方法，包括研究容許青年借調強積金支持首置首期。陸瀚民又建議，研究參考「夫婦共用醫療券」的概念，讓「直系家庭成員」共享「持續進修基金」，讓一個家庭，可以夾錢，供家中青年進修課程。

建測規園界立法會議員謝偉銓指出，資助出售房屋成為不少青年及年輕家庭唯一「上車」希望。可惜因為供應少，單身申請者中籤機會更低過中六合彩，令人心灰，寧願將錢用來旅行、購物、做「月光族，疊埋心水輪候公屋。」為免收入超出申請資格，部分人更寧願「打散」維生，質問若青年不求上進，香港又點會興旺呢？他建議改革香港資助房屋抽籤及分配制度，增加多次抽籤失利申請人的中籤比率。

謝偉銓又批評政府在2012年提出的青年宿舍計劃由非政府組織做，結果又慢、又少，即使今年施政報告擴大計劃，仍非由政府直接興建，擔心提速，提效成為空談。

梁熙倡推「青年遠期居屋」

民建聯立法會議員梁熙則提出「青年遠期居屋」，以進一步完善房屋階梯，他建議當局，考慮從正興建的居屋，撥出一定名額給青年申請，讓他們可以提早鎖定單位，解決他們擔心儲錢追不上樓價升幅的問題，「情況好似私人發展商預售樓花，提早將單位賣給青年。」

梁熙又提到，留意到不少青年熱衷參與社會服務，雖然當局開放不少委員會供青年參與，但很多「過來人」都表示︰報名時興奮、加入後掃興、完結後後悔，因為參與後發現，自己一票並不足以左右任何決定，反而成為政府用來漂白青年委員會的工具。梁熙促政府積極思考如何增強青年參與公共服務的成就感、獲得感，而非志在參與。

譚岳衡籲政府引導企業重用本地青年

另外，立法會選委界議員譚岳衡則認為，無論是政府還是社會，都應該致力為青年打造更好的上流階梯，建議政府引導企業重用或優先錄用本地青年，保證本地青年人才在各大、中企業的中高管理層中佔有一定比例，同時，要出台更大力度的措施鼓勵本地青年，尤其是在職人士持續進修，包括提供減稅、進修假期等優惠吸引在職人士靈活就讀，提升青年競爭力。

他又提議，參照目前海外工作假期模式，推出資助或半資助本港青年前往內地旅遊、短期工作或進修計劃，幫助青年更了解和融入內地市場，建立內地人脈關係。

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記者：關景騰