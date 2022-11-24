【助人自助】基層出身獲功課輔導升英中　港大生當導師回饋助同路人學習

▲ 「333小老師培訓計劃」為基層家庭兒童提供功課輔導。

基層家庭面對不少壓力，當父母都要為口奔馳，小朋友的學習需要難免被忽略。非牟利慈善機構「幼吾幼慈善基金」舉辦「333小老師培訓計劃」，為來自沒領取政府資助的基層家庭兒童提供功課輔導，解決他們的學習問題。有完成計劃的小學生升上中學甚至大學後，為計劃擔當導師助理回饋，發揮助人自助精神。

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「333小老師培訓計劃」借用小學校舍在全港設有5個培訓中心，包括北區、觀塘、深水埗、天水圍及屯門。經學校推薦的小一至小六學生需接受計劃導師面試甄選，獲取錄的學生每天放學後，由機構派出專車自原校接載到培訓中心學習，內容包括日校功課輔導、增值課程、興趣班及外展活動、德育及生命教育等。計劃自2010年啟動至今12年，已有9千名學生受惠，現時參與的小學達142間。

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大學生回饋助基層家庭兒童

計劃的導師主要為退休教師，也鼓勵小三至小六學生接受功課輔導的同時，協助較低年級學生完成功課。有早期參與計劃的中學生和大學生，定期到培訓中心擔任導師助理。陳俊享就是其中一位畢業生導師助理，現時就讀香港大學土木工程系二年級。他憶述早在2013年參與計劃，當時他剛由內地來港完全不懂廣東話，英文程度追不上，幸得一名姓許的導師耐心地教他廣東話、英文及本地文化。

俊享表示小時候媽媽身體不好，靠爸爸工作支撐家庭。他經過一年半的功課輔導及學習後，成功升讀觀塘區Band 1英中男校聖言中學，自中學便無間斷到培訓中心當導師助理教導師弟妹，直至現在入讀港大，仍每周三到中心幫忙。他分享當時做小老師既能助人，又可以鞏固自己所學，現在抱著一個信念回饋︰

我出身基層，想幫返跟我有相似經歷的小朋友。當年許導師用心教我，我想以自身經歷勉勵小朋友，要給自己多一點信心。

▲ 港大二年級生陳俊享盼望以自身經歷勉勵小朋友。（陳慧安攝）

小學生由不合格到成績躍進

計劃分三個階段的課程，分別為第一階段培訓班、 第二階段延伸班、第三階段進修班，每階段為期6個月，共一年半時間。小三生巫思嫺去年9月起參與培訓班，她直言「返學開心，返培訓班更開心，做功課比以前快，數學有進步」。至於就讀小五的彭振祥現正參與延伸班，更成為「榮譽小老師」，可以去培訓班協助低年級學生學習。他談及自己經過功課輔導後的改變︰

我英文不太好，考試總是不合格，現在學到一些生字可以應用在考試上，令成績提升。今年進步了十多二十分，上英文堂聽得更明白。

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早前全港學校受疫情影響曾暫停面授課，培訓中心亦未能如常開放，一度推出「電話傳音學習」。中心安排導師每天透過電話，一對一協助小朋友解決功課疑難，並提供情緒支援。「333小老師培訓計劃」總監盧佩珍指出，有學生原本成績未如理想，經電話傳音學習後，呈分試成績躍升。

▲ 有早期參與計劃的中學生，到培訓中心擔任義務小導師。（陳慧安攝）

與日校及家長合作減家庭壓力

「幼吾幼慈善基金」由一群商界及專業人士於2010年成立，李嘉誠基金會和長江集團一直推動計劃，累計捐款8,500萬元。幼吾幼慈善基金主席莊學熹表示，本港很多基層家庭或單親家庭，在這些家庭成長的小朋友更需關心。他強調培訓中心並非補習社，小朋友的學業及品德同樣重要，也希望透過計劃讓他們增加見識，與日校及家長保持密切的聯繫，一起合作減輕家庭壓力。

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記者︰駱秀玲