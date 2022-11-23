【英文VS中文】$2萬購英語學習教材忽略中文　家長一手造成孩子中文科成績每況愈下

▲ 有家長捨得豪花$2萬購英語學習教材，卻忽略孩子要學好中文。

十年八年前，幼兒園的家長很流行購買一整套卡通人物英語學習教材，有影碟、識字卡、讀卡機、點讀筆等等，每套近兩萬港元。

「書展買四送一啊，你要不要湊一份？」

「我孩子大了不需要了，送給你女兒好不好？」

「不要不要！」我拼命搖頭，然後很認真地說：「聽說現在小學生都是在學習中文上遇到障礙，覺得讀中文很辛苦。所以，我們不是應該趁孩子幼小時候，讓他們多說多聽中文嗎？如果他們自幼就習慣英語，豈不是將來學中文會更艱難？」

這其實是非常明顯的事實，可是我認識的大部分家長都不以為然。英語教材的宣傳鋪天蓋地，令人趨之若鶩。印象最深刻的廣告，標榜一位十八個月大的嬰兒，使用了教材之後會認得三千個英文單字；鏡頭前，不論遞給她甚麼字卡圖卡，都能快而準地說出英文單字。

幼兒天天使用英語教材，結果是怎樣呢？

他們從此只肯說英語，對中文畏若蛇蠍。在學校，中文科的成績每況愈下。每天做功課，主要花時間與中文糾纏掙扎；下課後，每星期兩堂中文補習班，再加一節跟普通話老師對談，過程沉悶艱辛，有如拉牛上樹。孩子除了校內功課，還要做補習功課，簡直叫苦連天；痛恨中文的程度，是發誓離開小學之後永遠不說不寫不看中文。

下周續談學好中文，由家庭開始。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「孩子為何學不好中文？」。

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