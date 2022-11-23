【教師操守】教師註冊終身制　蔡若蓮：對增設續牌建議持開放態度

▲ 教育局局長蔡若蓮（左）今回應議員質詢，指教師註冊「終身制」不等同「終身受聘」。（陳國峰攝）

教師專業操守近年備受關注，有議員質疑現時教師毋須定期考核「續牌」，是變相「終身制」，教育局局長蔡若蓮形容「終身制」不等同「終身受聘」，對於教師須經定期考核或進修才能續期註冊的建議，局方持開放態度。

教育局將於年底公布《教師專業操守指引》。自由黨黨魁張宇人今日（23日）於立法會大會提出口頭質詢，批評現時教師專業形象已蕩然無存，質疑現行「終身制」教師註冊制度如何保障教學質素。

蔡若蓮回應表示，雖然教師註冊身份是「終身有效」，但不等於「終身受聘」，如有教師在入職或在職期間違反專業行為，其註冊會遇到「各種挑戰」。對於教師須接受定期考核或進修才可續期註冊的建議，她稱目前採取開放態度，強調須審慎考慮方案可行性及有效性，包括如何訂定考核及進修內容及評核方式，以及是否有效顯示教師專業操守等因素，以決定是否需要改變教師註冊制度。

教師遭「釘牌」又可否重新註冊？蔡若蓮指，若教師涉及失德或涉刑事紀錄，為保障學生福祉，無可能恢復教師資格，但如涉「工作上準備」及「專業能力」不足，可於被釘牌後3年內，提出證據顯示有決心悔改，便可申請重新註冊，惟倘申請被駁回便無機會再提申請。

身兼小學校長的教育界議員朱國強指，不少前綫教師為提升教學質素不斷進修，但社會上有人看不到，以為監控及定期考核就可保障教育質素，質問當局如何免去教師的擔心。蔡若蓮說，要建立公眾對教師的信心，教師要有專業操守，亦要不斷進修。

此外，教育局最新披露上學年特殊學校教師流失率高達接近1成，較往年高，局方形容特殊學校普遍運作仍然正常。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅