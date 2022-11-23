【財閥家的小兒子】鄭裕玲勁冧宋仲基人　Do姐大讚李星民魅力攝人

▲ 順陽家的小兒子陳導俊（宋仲基飾）。

星級韓迷Do姐鄭裕玲昨日（11月22日）在電台節目《口水多過浪花》提到近日尤其關注《財閥家的小兒子》，不但大讚男神玉樹臨風，還自爆特別鍾情性格演員李星民，對劇集讚不絕口。

童顏宋仲基扮學生無違和

由「韓流男神」宋仲基夥拍「百想影帝」李星民和「氣質女星」申鉉彬主演的Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》掀起全城熱話，嘟姐大讚男主角宋仲基人設「萬中無一」：「屋企環境相當唔錯，而且靚靚仔仔，去到中學、大學甚至係校草，成績好、體育好，仲考入知名大學！」

▲ 尹炫優（宋仲基飾）以陳導俊的身份重生，向財閥復仇。

正當余德丞表示宋仲基打得又睇得時，Do姐竟自爆過去未曾收看他的作品，直至《財閥家的小兒子》才為二人牽起緣份：「雖然冇睇過佢嘅戲，但我喺MAMA頒獎禮見過佢真人，的確係玉樹臨風！」

她續指：「不過唔知點解一直冇吸引到我睇佢嘅作品，直至呢套；而宋仲基好嘢嘅地方就係，佢今年都37歲，但係佢可以扮大學生喎，你唔會覺得佢扮𡃁仔！依家播咗3集，佢嘅野心已經出咗嚟、有晒部署，淨係睇演技我都覺得好睇！」

▲ Do姐在《口水多過浪花》點名大讚李星民魅力攝人。

李星民演技出眾

劇中飾演順洋集團大家長陳養喆，李星民向來演技非凡，更囊括百想視帝、影帝，以及大鐘獎最佳男主角等多項獎座。

連嘟姐也點名大讚對方實力出眾：「劇中另一個好主要嘅演員我都好鍾意，就係李星民，只要有佢出現嘅劇集，佢都會盡力做，而佢嘅角色亦都非常有魅力。李星民喺第一集最尾出場，佢無講過一句說話，但係嗰種攝人嘅魅力，會令你覺得『有呢個演員喺度就掂喇！』」

此外，Do姐亦劇透該劇雲集一眾韓劇熟面孔，「除咗佢兩位之外，好多角色都係韓劇熟客，又係好演技，所以真係好好睇！」

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