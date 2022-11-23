【教師流失】特殊學校教師離職人數按年急增7成　流失率近1成較往年高

▲ 教育局局長蔡若蓮回應議員質詢時披露，上學年有190名特殊學校教師離職。（資料圖片）

近年學界備受移民潮、音樂椅效應衝擊，教育局早前公布上學年公營及直資學校教師流失臨時數字，多達4,050人，按年急升7成，屬近年新高。教育局最新披露上學年特殊學校流失190名教師，同樣按年升7成，流失率近1成，亦較往年高，局方形容特殊學校普遍運作仍然正常。

教育局局長蔡若蓮今日（23日）回應議員狄志遠書面質詢，公布自2019/20至2021/22的過去3個學年，全港特殊學校教師離職人數分別約為130人、110人及190人，上學年離職人數按年急升72%，若跟兩年前比較亦急升46%；3個學年教師流失率分別為7.1%、5.4%及9.4%，上學年流失率亦按年大增4個百分點。

蔡若蓮表示，雖然上學年流失率「較往年高」，但學校會新聘合資格教師，包括初次執教及重投教學行業人士，以填補教席空缺，形容現時特殊學校普遍運作正常。蔡若蓮又提及，近年推行不少新措施支援全港公營學校發展，為教師提供穩定教學環境及更佳職業前景，特殊學校亦能受惠，措施包括於2019/20學年全面落實教師職位學位化；2020/21學年建立教師專業階梯，並改善公營中小學副校長人手，以及公營中學主任級教師人手和校長職級劃分的安排；及由2022/23學年開始改善小學中層管理人手、理順小學校長及副校長薪酬架構，增加教師晉升機會；同時於2022/23學年開始改善特殊學校小學部，屬於高級小學學位教師職級的副校長晉升安排，讓其在符合相應年資及培訓等要求下，可獲考慮晉升為特殊學校校長，以吸引更多合適人選擔任特殊學校的領導工作。

蔡若蓮強調，一向審慎規劃教師行業人力需求，2022至25的3年期規劃中，教資會資助院校每年提供約38個兼讀制教師教育文憑課程名額，以及130個混合制教育學士課程學額名額，供有志投身特殊教育的人士報讀。

被問到有何新措施加強保障特殊學校學童權益，防止他們遭受虐待，以及有否加強巡查。蔡若蓮稱，教育局在過去3個學年（即2019/20至2021/22學年），向特殊學校共進行138次巡查，期間並無發現違規情況。

她強調政府非常關注兒童福祉及安全，一直透過通告、指引及培訓等不同方法提醒學校，須及早識別及支援有需要的學生，包括須制訂處理懷疑虐待兒童個案的校本機制，按《學校行政手冊》，若學校發生意外導致學生身體嚴重受傷或需要即時送院治理的嚴重事故，學校亦應立刻啓動其危機處理機制，通知有關家長及教育局，並提交書面報告。教育局亦積極加強教職員有關保護學童方面的培訓，近年與社署及香港警務處緊密合作，每年舉辦研討會，培訓教師處理虐兒個案知識和技巧等。

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記者：馮琪雅