【人大換屆】譚志源：經再三考慮決定不競逐連任港區人大　據悉陳帆正積極尋求提名

▲ 政制及內地事務局局前局長譚志源。決定不競逐連任港區人大代表。（經濟日報資料圖片）

港區全國人大代表換屆選舉，提名期今日展開。現任港區人大代表、政制及內地事務局局前局長譚志源，今日表示：「經再三考慮，我決定不會參與十四屆港區人大代表選舉。」

譚志源在2017年中離開政府後，同年底當選港區全國人大代表，只做一屆便退任，有政界人士對此感到驚訝。

譚志源回覆查詢時表示：「我定當繼續在不同崗位為國家為香港服務，作出應有貢獻。」

另外，有消息指，前運輸及房屋局局長陳帆將落場，近日亦積極尋求提名。

不過，今日暫時未有人報名。至於位於上環信德中心的選舉工作辦公室，全日在3人到場領取參選表，另有1人前來詢問報名所需文件事宜。

現任港區全國人大代表、立法會議員馬逢國，下午5時親身到參選人登記處領取參選表。他表示，連任4屆人大代表，讓他覺得很有意思，所以選擇再次參選，形容能夠加入國家最高權力機關並發聲，是很難得的機會，同時也能了解到國家最新信息，對個人發展亦有幫助。

對於10多名現屆人大代表因年齡等問題不再連任，馬逢國則回應指：「把機會給到更多年輕人是好事情。」

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責任編輯：胡偉明