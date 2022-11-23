  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 20:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話騙案】警方偵破兩宗猜猜我是誰騙案　拘6人包括16歲輟學男生

社會 20:30 2022/11/23

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

警方偵破兩宗猜猜我是誰騙案，拘6人包括16歲輟學男生。（黃傑偉攝）

警方於11月22及23日偵破兩宗猜猜我是誰騙案，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕6名年齡介乎16至30歲男子。

沙田警區重案組第二隊督察何灝庭指，警方昨日接獲一名64歲男子報案，指早前接到一名自稱為親友男子電話，內容指涉及刑事案件需要一筆保釋金，由於事主早前曾接到警方宣傳單張有所警惕於是隨即報警，警方隨即進行埋伏行動，並於騙徒現身接收款項時拘捕涉案男子，被捕人年齡16歲報稱已輟學，涉及區內多宗同類型騙案涉款14萬元。警方於深入調查後再於今日（23日）分別在上水及秀茂坪再拘捕3名男子，被捕人年齡介乎18至23歲。

另一宗案件受害人為一名80歲男子，早前接到自稱胞兄來電，指電話已更改，並於今日再致電受害人聲稱在尖沙咀被警方拘捕需要一筆保證金，事主到銀行提款時職員發現有異，勸告事主報警處理，警方接報隨即展開埋伏行動並於當日下午成功拘捕一名24歲收款男子及一名負責把風的30歲男子。

警方發現詐騙集團會於社交平台以數百至千元招攪俗稱死仕擔當接頭及收款人角色，死仕接收騙款後即轉交集團主腦。警方提醒市民留意3種針對長者騙案手法，包括猜猜我是誰、認親認戚索取保釋金及假冒警務人員索取保證金，警方強調執法人員不會向市民索取保證金，如市民懷疑受騙應盡快聯絡警方尋求協助。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【12港人案】 涉妨礙司法公正等罪共判囚31個月　19歲無業男准保釋候上訴
今日 15:18
【12港人案】 涉妨礙司法公正等罪共判囚31個月　19歲無業男准保釋候上訴
【好奇惹禍】為滿足朋友對同事人工好奇心 銀行職員協助查閱被判入獄16周
今日 16:06
【好奇惹禍】為滿足朋友對同事人工好奇心 銀行職員協助查閱被判入獄16周
【企圖謀殺】聲稱被誣捏偷煙　無業男菜刀斬室友判無限期醫院令
今日 12:06
【企圖謀殺】聲稱被誣捏偷煙　無業男菜刀斬室友判無限期醫院令

你可能感興趣

【12港人案】 涉妨礙司法公正等罪共判囚31個月　19歲無業男准保釋候上訴
今日 15:18
【12港人案】 涉妨礙司法公正等罪共判囚31個月　19歲無業男准保釋候上訴
【好奇惹禍】為滿足朋友對同事人工好奇心 銀行職員協助查閱被判入獄16周
今日 16:06
【好奇惹禍】為滿足朋友對同事人工好奇心 銀行職員協助查閱被判入獄16周
【企圖謀殺】聲稱被誣捏偷煙　無業男菜刀斬室友判無限期醫院令
今日 12:06
【企圖謀殺】聲稱被誣捏偷煙　無業男菜刀斬室友判無限期醫院令
罪案 秀茂坪 社交平台 銀行 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
今日 13:06
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
今日 14:36
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【C朗離隊】C朗拿度解約離開曼聯 曾移走贊助商汽水成熱話
今日 10:17
【C朗離隊】C朗拿度解約離開曼聯 曾移走贊助商汽水成熱話