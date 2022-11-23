【電話騙案】警方偵破兩宗猜猜我是誰騙案　拘6人包括16歲輟學男生

▲ 警方偵破兩宗猜猜我是誰騙案，拘6人包括16歲輟學男生。（黃傑偉攝）

警方於11月22及23日偵破兩宗猜猜我是誰騙案，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕6名年齡介乎16至30歲男子。

沙田警區重案組第二隊督察何灝庭指，警方昨日接獲一名64歲男子報案，指早前接到一名自稱為親友男子電話，內容指涉及刑事案件需要一筆保釋金，由於事主早前曾接到警方宣傳單張有所警惕於是隨即報警，警方隨即進行埋伏行動，並於騙徒現身接收款項時拘捕涉案男子，被捕人年齡16歲報稱已輟學，涉及區內多宗同類型騙案涉款14萬元。警方於深入調查後再於今日（23日）分別在上水及秀茂坪再拘捕3名男子，被捕人年齡介乎18至23歲。

另一宗案件受害人為一名80歲男子，早前接到自稱胞兄來電，指電話已更改，並於今日再致電受害人聲稱在尖沙咀被警方拘捕需要一筆保證金，事主到銀行提款時職員發現有異，勸告事主報警處理，警方接報隨即展開埋伏行動並於當日下午成功拘捕一名24歲收款男子及一名負責把風的30歲男子。

警方發現詐騙集團會於社交平台以數百至千元招攪俗稱死仕擔當接頭及收款人角色，死仕接收騙款後即轉交集團主腦。警方提醒市民留意3種針對長者騙案手法，包括猜猜我是誰、認親認戚索取保釋金及假冒警務人員索取保證金，警方強調執法人員不會向市民索取保證金，如市民懷疑受騙應盡快聯絡警方尋求協助。

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記者：黃傑偉