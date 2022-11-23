【拖欠費用】公院過去5年被欠5.5億元醫療費　近半撇帳無法收回

▲ 公院過去5年被欠5.5億元醫療費，近半撇帳無法收回（資料圖片）

公營醫療照顧本港近9成病人，醫衞局局長盧寵茂昨回覆立法會議員質詢時表示，過去5個財政年度，公立醫院共被拖欠5.5億元醫療費用，截至今年11月14日，局方合共追討欠款2.7億元，而追討欠款的總開支為2,100萬元，局方指約2.5億元撇帳金額佔總醫療費用2%至2.7%。

在過去5個財政年度，每年平均有逾4萬宗合資格人士及約4,000宗非合資格人士拖欠醫療費用個案，拖欠醫療費用約1億元至1.2億元，5年合共被拖欠5.5億元。局方指，自2020年疫情起至今年3月，公立醫院共接收約1,200名非合資格人士入院，當中271人拖欠醫療費用，共涉及1,000萬元。

醫管局會在病人住院期間，定期發出臨時賬單；非符合資格人士在入院時須繳付規定款項作為按金。若病人出院後賬單仍未清繳，醫管局會致電提醒病人或其家屬清繳欠款，並將月結單寄到病人所登記的地址；在指定時間內仍未繳付賬單，醫管局會徵收行政費，甚至會採取法律行動，包括入稟小額錢債審裁處或委託律師發信追討。

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記者：鄧凱文