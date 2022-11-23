  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 22:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拖欠費用】公院過去5年被欠5.5億元醫療費　近半撇帳無法收回

社會 21:50 2022/11/23

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

公院過去5年被欠5.5億元醫療費，近半撇帳無法收回（資料圖片）

公營醫療照顧本港近9成病人，醫衞局局長盧寵茂昨回覆立法會議員質詢時表示，過去5個財政年度，公立醫院共被拖欠5.5億元醫療費用，截至今年11月14日，局方合共追討欠款2.7億元，而追討欠款的總開支為2,100萬元，局方指約2.5億元撇帳金額佔總醫療費用2%至2.7%。

在過去5個財政年度，每年平均有逾4萬宗合資格人士及約4,000宗非合資格人士拖欠醫療費用個案，拖欠醫療費用約1億元至1.2億元，5年合共被拖欠5.5億元。局方指，自2020年疫情起至今年3月，公立醫院共接收約1,200名非合資格人士入院，當中271人拖欠醫療費用，共涉及1,000萬元。

醫管局會在病人住院期間，定期發出臨時賬單；非符合資格人士在入院時須繳付規定款項作為按金。若病人出院後賬單仍未清繳，醫管局會致電提醒病人或其家屬清繳欠款，並將月結單寄到病人所登記的地址；在指定時間內仍未繳付賬單，醫管局會徵收行政費，甚至會採取法律行動，包括入稟小額錢債審裁處或委託律師發信追討。

最新影片：

【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【瘧疾個案】本港再錄2宗瘧疾輸入個案　47名患者在公立醫院留醫
17:15 2022/08/08
【瘧疾個案】本港再錄2宗瘧疾輸入個案　47名患者在公立醫院留醫
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
16:25 2022/08/24
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
【局長網誌】四條連接公立醫院的行人通道料今年底動工　2024年起分批完成加建上蓋工程
12:50 2022/09/24
【局長網誌】四條連接公立醫院的行人通道料今年底動工　2024年起分批完成加建上蓋工程
【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排
16:28 2022/10/07
【最新疫情】公立醫院已恢復8成非緊急服務　下周擴展放寬探訪安排
【疫苗接種】13間公立醫院接種站　下周一起增科興疫苗供市民選擇
11:45 2022/10/28
【疫苗接種】13間公立醫院接種站　下周一起增科興疫苗供市民選擇
【新冠肺炎】本港新增5,723宗確診個案　再多6人在公立醫院離世
16:42 2022/11/12
【新冠肺炎】本港新增5,723宗確診個案　再多6人在公立醫院離世

你可能感興趣

【瘧疾個案】本港再錄2宗瘧疾輸入個案　47名患者在公立醫院留醫
17:15 2022/08/08
【瘧疾個案】本港再錄2宗瘧疾輸入個案　47名患者在公立醫院留醫
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
16:25 2022/08/24
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
【局長網誌】四條連接公立醫院的行人通道料今年底動工　2024年起分批完成加建上蓋工程
12:50 2022/09/24
【局長網誌】四條連接公立醫院的行人通道料今年底動工　2024年起分批完成加建上蓋工程
醫生 疫情 記者 盧寵茂 小額錢債審裁處 公立醫院 糖尿病 商場

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
今日 13:06
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
今日 14:36
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【C朗離隊】C朗拿度解約離開曼聯 曾移走贊助商汽水成熱話
今日 10:17
【C朗離隊】C朗拿度解約離開曼聯 曾移走贊助商汽水成熱話