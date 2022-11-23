【肉毒中毒】45歲婦疑打肉毒桿菌後呼吸困難　涉佐敦「詩凝美容」

▲ 45歲婦疑打肉毒桿菌後呼吸困難，涉佐敦「詩凝美容」

衞生防護中心今日（23日）表示，正調查一宗在本地注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案，一名45歲女病人於11月12日在佐敦恆邦商業中心「詩凝美容」於小腿及肩膊接受肉毒桿菌毒素注射，翌日起出現頭暈、雙眼下垂、複視、發音困難、四肢乏力、腰腹乏力和呼吸困難，同日入院，現情況穩定。

中心指，該名45歲女病人過往健康良好，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，署方正繼續調查，並已將此懷疑無牌行醫事件轉交警方跟進。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

署方再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

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記者：鄧凱文