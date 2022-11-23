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【強制檢測】48處納強檢　將軍澳日出康城、維景灣畔、屯門景峰豪庭、鴨脷洲海怡半島上榜【附名單】

社會 22:07 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

48處納強檢，將軍澳日出康城、維景灣畔、屯門景峰豪庭、鴨脷洲海怡半島上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月17日至11月23日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月24日或11月25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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