【強制檢測】48處納強檢 鴨脷洲海怡半島、將軍澳日出康城、維景灣畔、大埔新達廣場上榜【附名單】
社會 22:07 2022/11/23
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月17日至11月23日期間，曾身處48個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月24日或11月25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
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- 紅磡紅磡邨紅昕樓
- 青衣長亨邨亨俊樓
- 上水彩蒲苑彩顏閣
- 九龍城啟晴邨欣晴樓
- 將軍澳日出康城首都5座
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- 東涌映灣園悅濤軒10座
- 赤柱龍德苑晉德閣
- 筲箕灣愛蝶灣5座
- 將軍澳怡心園5座
- 粉嶺欣盛苑欣彩閣
- 牛池灣彩雲一邨長波樓
- 鰂魚涌英皇道993號得利大廈
- 旺角廣華街13號廣輝大廈
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- 藍田滙景花園4座
- 油塘油美苑濤美閣
- 柴灣富景花園3座
- 黃大仙翠竹花園9座
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- 藍田滙景花園9座
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- 屯門屯門湖康警察宿舍2座
- 荃灣荃威花園D座
- 馬鞍山頌安邨頌德樓
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記者：鄧凱文