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【反修例】七千被捕者未起訴　狄志遠引述林定國：絕大部分應結案

政治 22:51 2022/11/23

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狄志遠引述林定國：絕大部份未起訴的個案都應該結案。 （資料圖片）

反修例運動逾萬人被捕，新思維狄志遠認為，部分人被拘捕逾一年後，再次被警方預約拘捕及起訴，做法無助推動社會復和，反而進一步加劇社會撕裂。

狄志遠表示，因反修例被捕的逾萬人中，有大約7千人因反修例事件被捕但未被起訴，他引述律政司司長林定國表示，絕大部份未起訴的個案都應該結案，並應該知會當事人，以免大家繼續受折磨。

律政司回應傳媒查詢時表示，律政司的檢控人員在收到執法機關所提交的證據和文件後，一定會盡快按照法律和《檢控守則》處理案件。就2019年「反修例」所涉及的案件，當中較為嚴重的罪行，例如暴動和非法集結，由刑事檢控科的特別職務組專責處理。截止今日，該組別至今共收到警方提交1215宗案件，已就當中98.8%、1201宗案件提供法律意見。

發言人又表示，執法機關不會將所有處理中的案件交予律政司，原因包括：（1）案件仍在調查；（2）案件暫時無需跟進；（3）執法機關認為沒有足夠證據進一步將案件交予律政司；（4）執法機關已按照既定的內部程序將案件處理。

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責任編輯：趙居逸

 

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