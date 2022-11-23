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【推廣普通話】公務員招聘增普通話測試？　蔡若蓮︰個別部門職系按需要而定

政治 22:50 2022/11/23

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蔡若蓮指，公務員事務局也會繼續加強對公務員的普通話培訓，以提升整體公務員隊伍使用普通話的能力。（資料圖片）

對於有立法會議員關注，會否在公務員招聘考試中，增設劃一的普通話水平測試，政府今日回應書面質詢時，僅表示：「個別部門／職系會因應運作需要，在招聘時訂定合適的方法評估申請人的普通話水平。」

選委界立法會議員管浩鳴，就提升市民的普通話水平，提出書面質詢，包括關注會否在公務員招聘考試中，增設劃一的普通話水平測試。

教育局局長蔡若蓮今日透過書面答覆指，政府政策是維持一支通曉兩文三語的公務員隊伍，確保他們在處理公務時能與市民有效溝通，各部門／職系首長會按其轄下公務員職系的工作需要，在有關職系的入職條件中訂明適當的語文能力要求。

她續指：「個別部門／職系會因應運作需要，在招聘時訂定合適的方法評估申請人的普通話水平，例如在遴選面試中要求申請人以普通話作答，或要求申請人須在指定普通話能力評核測試中取得特定成績。」

她又指，公務員事務局也會繼續加強對公務員的普通話培訓，以提升整體公務員隊伍使用普通話的能力。

另外，蔡若蓮亦被問到，目前有多少間小學和中學，全面以「普教中」。不過，她回應時未有交代數字，解釋指：「由於推行『普教中』的學校情況各有不同，其課程編排、級別／班別數目及學生人數每年會有所差異，故我們並沒有統計實施普教中的學校數目。」

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責任編輯：關景騰

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