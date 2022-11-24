【時裝界海嘯】GUCCI創作總監IG發文證實離任　一文看清Alessandro Michele歷年驚喜之作

▲ 2015年GUCCI內部晉升Alessandro Michele （左圖）頂替Frida Giannini創意總監一職，8年來把品牌推上另一高峰。（圖片：品牌提供）

時裝界到底發生了甚麼事？兩日前RAF SIMONS無預警宣告結束其營運27年的個人品牌，昨日又突然傳出GUCCI創意總監Alessandro Michele 將會離任！

一名匿名人士向時尚網站《WWD》透露，消息一傳出震驚全球時裝界，而此消息終在香港時間凌晨4點多，Alessandro Michele在其IG發文，證實退出共職20年的GUCCI。

他說：「在這漫長的歲月中，GUCCI 一直是我的家，收養我的家，對於所有支持與照顧這個大家庭的人，我致上最誠摯的感謝和衷心的擁抱。我曾與他們一起希望過、夢想過、想像過，倘若沒有他們，我所做的一切都不可能實現。」

不過，GUCC在其社交平台亦未發出聲明，未知是否有彎轉呢？

▲ 70年代是Alessandro Michele 非常迷戀的時代，其設計風格在上任GUCCI創作總監一直貫徹始終。（圖片：品牌提供）

向時尚網站《WWD》爆料的匿名人士表示，離任原因是Alessandro Michele被要求加大力度改變過往幾年的70年代華麗風格，藉以再次燃點全球時尚人士對GUCCI品牌的興趣，似乎最新一季仍未達到高層的要求。

而另一名匿名消息人士則透露 Kering開雲集團董事長和CEO François-Henri Pinault 正在為品牌改變方向，「讓 Michele 的退出，正是為了確保品牌的轉變得以順利進行，藉此重新激發外界對於品牌的興趣。」

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查實不少外國傳媒都對此消息都感到詫異，畢竟Alessandro Michele入主8年以來，為品牌奠定新形象，甚至創造新GucciStyle風格，成功把GUCCI帶回流行軌道。

而在 2021 年GUCCI的業績更急升 30.8% 到了 97.3 歐元（約790億港元），而去年開雲管理層更同時宣布2022年要向150 億歐元進發，而在此時要Alessandro Michele退任創意總監，跟品牌分道揚鑣，實在令人婉惜呢！

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記者：黃鑑江