【藝術作品】西九M+展出數碼雕塑《人類一號》　訴說探索發現啟蒙故事

▲ (M+提供)

西九文化區當代視覺文化博物館M+呈獻生成式數碼雕塑《人類一號》的亞洲首展，這一開創先河的作品出自數碼藝術及設計先驅Beeple之手。作品將於2022年12月9日至2023年4月30日在博物館的焦點空間展出。

「Beeple：人類一號」是一件混合數碼與實體形式、持續蛻變的藝術作品，展示第一位誕生於互聯網上的3D虛擬世界「元宇宙」的人類。作品實體是一個7呎高、四面均裝有龐大LED屏幕的箱型結構，並持續旋轉。屏幕呈現出一片不斷變化的虛擬景觀，一名身穿太空衣、被Beeple稱為「旅人」的人物穿行其中，邁步向前。

M+博物館館長華安雅形容，《人類一號》是一件雄心勃勃、開創先河的當代作品，自在地游走於在現實世界與虛擬領域之間。作品以先進科技，訴說一個有關探索、發現及啟蒙的故事，蘊含人文精神。

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責任編輯：余思嵐