【捉姦疑雲】疑著名餐廳老闆拍片捉姦　親回應前度Alva指控：只有當事人先明白

昨日(11月23日)網上瘋傳一段捉姦片段,片中的女子與姦夫被女子的另一半「斷正」,三人都異常地冷靜!

有指拍攝者是尖沙咀著名餐廳六公館的老闆Simon Choi,而片中女人疑似是他的KOL伴侶Alva,至於另一男士疑似是電訊公司高層。

Alva在昨日下午於IG限時動態發出澄清文作回應事件,指自己10月16日已單身、「是他想來求復合剛好可以拍一條視頻扮成受害者」,又指男方對她拉拉扯扯。

在昨晚,Simon終於在IG限時動態「上水」對事件作出回應。

Simon:根本完全冇發生

久未有更新IG帖文的Simon,其IG帳號依然保持公開,也正好讓大家看到他的回應:

面對完全不實嘅指控,特別去到PHYSICAL VIOLENCE & THREATS同埋報警, 根本完全冇發生。相信每段感情只有當事人先會明白同感受最深, 大家都一定經歷過唔同嘅感情問題,唔好再SHARE喇。

THANKS EVERYONE FOR ALL THE KIND MESSAGES AND DMS! I AM OK LET'S FOCUS ON WORKS! BIG LOVE

#SPIN到頭都暈埋 #冇乜嘢嘅話我拎返個盾牌出去做嘢先 #PEACEOUT