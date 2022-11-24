【捉姦疑雲】疑著名餐廳老闆拍片捉姦　親回應前度Alva指控：只有當事人先明白

▲ Simon回應Alva對他的指控。

昨日（11月23日）網上瘋傳一段捉姦片段，片中的女子與姦夫被女子的另一半「斷正」，三人都異常地冷靜！

有指拍攝者是尖沙咀著名餐廳六公館的老闆Simon Choi，而片中女人疑似是他的KOL伴侶Alva，至於另一男士疑似是電訊公司高層。

Alva在昨日下午於IG限時動態發出澄清文作回應事件，指自己10月16日已單身、「是他想來求復合剛好可以拍一條視頻扮成受害者」，又指男方對她拉拉扯扯。

在昨晚，Simon終於在IG限時動態「上水」對事件作出回應。

Simon：根本完全冇發生

久未有更新IG帖文的Simon，其IG帳號依然保持公開，也正好讓大家看到他的回應：

面對完全不實嘅指控，特別去到PHYSICAL VIOLENCE & THREATS同埋報警, 根本完全冇發生。相信每段感情只有當事人先會明白同感受最深, 大家都一定經歷過唔同嘅感情問題，唔好再SHARE喇。 THANKS EVERYONE FOR ALL THE KIND MESSAGES AND DMS! I AM OK LET'S FOCUS ON WORKS! BIG LOVE #SPIN到頭都暈埋 #冇乜嘢嘅話我拎返個盾牌出去做嘢先 #PEACEOUT

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【捉姦疑雲】KOL Alva疑被另一半捉姦斷正 發文回應：我唔想做到咁核突

網上流傳捉姦片

整件事因為在網上流傳的捉姦片中，疑似KOL Alva與疑似電訊公司高層大被同眠，Simon Choi問男子：「你邊位呀？你先走啦。（你俾啲時間我，去一去洗手間）點俾時間你呀？你邊個呀？（朋友）咁你出去先啦，你今日識㗎？」床上的二人都相當有睡意，女子更是繼續睡覺。

不過另一KOL Sean Lam也加入戰團，在網上社交平台與網民「你問我答」，他更表示：「認識男主角超過十年」，回答網民問題指Simon Choi不是外間所指的六公館老闆，只是該店其中一位股東。

此外Sean Lam更指Simon Choi與KOL Alva並非夫妻：只是伴侶，只一起3個月，更聲稱疑似捉姦片是由Simon Choi自己發放出去。同時，有傳捉姦片中的「姦夫」是電訊公司高層，Sean Lam指對方：「普通打工仔！」。

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