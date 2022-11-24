【本地遊】南丫島期間限定碼頭主題展覽　免費網上導賞團隱世打卡秘境推介【內附行程建議】

▲ 南丫島的北面有個通往隱世海岸村的碼頭——北角碼頭，已正式啟用，大家假期又多個打卡遊點。。（土木工程拓展署圖片）

過往，往來南丫島需倚賴水上交通，不少人只知道有榕樹灣碼頭和索罟灣碼頭，但原來島的北面有個通往隱世海岸村的碼頭——北角碼頭。

舊有的南丫島北角碼頭早年由村民集資興建，曾於70年代及90年代重建。由於碼頭設計簡陋，只有一個細小的靠泊位，船隻往往只能以船頭靠泊讓乘客上落，加上碼頭的地理位置容易受季候風及海浪影響，增加了使用碼頭的風險。

不過，隨着政府推行的「改善碼頭計劃」，新北角碼頭經歷逾兩年的工程，已於11月14日正式啟用，由即日至12月11日，新碼頭舉行期間限定開幕展覽，介紹多項新穎的配套設施，並有機會獲得限量紀念品。

想由喧囂城市出走到世外桃源，南丫島會是遊人的首選之一。從欣賞到處都有的漁民古蹟，到細嘗海鮮餐廳提供的美味海鮮，讓遊人自然地感受島上獨有的閒適氣氛。試試分別重新北角碼頭、榕樹灣碼頭、索罟灣碼頭出發，享受三種不同的離島風情。

▲ 隱世攝影秘境 海岸村生態遊，可說是個隱世的海岸村。（土木工程拓展署圖片）

1.吃喝玩樂之旅

抵達新建成的南丫島北角碼頭，沿路兩旁掛置了繽紛多彩的旗幟及小風車，猶如置身一道道彩虹之中，勢必成為打卡熱點。

以新碼頭作為遊玩南丫島家樂徑的起點，步行約30分鐘便可到達榕樹灣，沿途鳥語花香，可感受綠色生活態度，更可以遠眺港島南岸景色。

到達榕樹灣後，遊人除了可看到文青小手作、具本地特色的工藝品、懷舊精品之外，也會找到具異國風情的各式小店如酒吧、Cafe和餐廳等；也可以步行至水清沙幼的洪聖爺海灘，享受日光浴，或到訪榕樹灣天后廟。

從榕樹灣走到洪聖爺灣的途中，記得前往全港首個風力發電站「南丫風采發電站」打卡。繼續往前走，午餐過後，必試豆味香濃、口感又香又滑的地道手工製豆腐花。

2.隱世攝影秘境海岸村生態遊

在南丫島北角碼頭旁，可參觀三山國王廟，再經北角新村走向島嶼海角，北角新村可說是個隱世的海岸村。繼續朝北角咀沙灘的方向漫步，既可遠眺港島區薄扶林、太平山頂，以及遼闊海景，更可靜待日落之時在這無人之境打卡留念。

▲ 隱世攝影秘境 海岸村生態，沿途飽覽博寮海峽及牙較灣的風光。（土木工程拓展署圖片）

隨後可以參觀132燈塔，再沿南丫島家樂徑向榕樹灣進發，沿途可飽覽西博寮海峽及牙較灣的風光，把整個南丫島的海岸村美景盡收眼底。

3.行山體驗漁民文化

喜歡遠足郊遊的話，可從南丫島北角碼頭出發，經由家樂徑途經榕樹灣再前往索罟灣。整條路徑沿山邊而建，全長約7公里，步行需約2至3小時。沿路飽覽石梨岩岸美景風情，途中有觀景亭，可小憩一下。

想了解南丫島的漁業文化，可到「南丫島漁民文化村」，參觀漁民歷史展覽。遊客可以在這裏參觀古漁船、養魚區，並了解香港漁民傳統文化及捕魚業的發展歷史，過程中更有捕魚示範表演，如撒網捕魚、水椿趕魚、修補漁網等。

免費：隱世海岸村生態遊網上導賞團

想了解南丫島北部的隱世海岸村及生態遊的路綫和景點，可按此連結免費報名參加「南丫島海岸村生態遊網上導賞」，於11月29日晚上7︰30透過線上視像會議形式，由認可地質公園及生態導賞員介紹南丫島北部的郊遊路綫，全程與導賞員互動，深入認識當中的生態和歷史價值。

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「改善碼頭計劃」— 新南丫島北角碼頭開幕展覽

日期︰即日起至2022年12月11日

地點︰新南丫島北角碼頭

交通︰從香港仔碼頭搭乘渡輪，登船浮躉位於香港仔海濱公園旁，船程約20分鐘。

展覽獨家限量紀念品換領詳情

1.明信片

日期︰即日至12月11日

凡於香港仔碼頭前往南丫島北角碼頭的顧客，即可獲贈明信片乙張。

2.索繩袋及彈簧掛鈎

日期︰即日至12月11日期間的周末和周日

掃瞄展板上的二維碼，即時透過Facebook或Instagram與「工程獅」一同合照，並上傳到個人社交平台的限時動態，有機會獲得印有「改善碼頭計劃」標誌的索繩袋及彈簧掛鈎乙個。

備註︰紀念品每日數量有限，送完即止。

編輯︰葉翠華