【加價潮】專營巴士申請加價　議員籲提供燃油補貼紓緩加幅

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運輸及物流局表示，各專營巴士公司面對營運成本上升，例如燃料和工資成本等，加上疫情早前對乘客量的影響，於今年上半年開始陸續提交加價申請，申請的加幅大約一至兩成。立法會議員(航運交通界)易志明今日（24日）表示，政府應加大力度開創非票務收入，例如容許公共交匯處經營小賣店，放寬車身廣告限制，令廣告價值提升，亦容許車廠作商業用途。

易志明接受電台訪問時指，隨着本港人口減少，經濟轉差下市民減少出行，遊客亦大減，令專營巴士客量相應減少，地緣政治因素燃油費大增，令巴士公司面對營運困難，必須透過加價維持營運。港府財政儲備仍然相當充裕，可透過逆周期措施，包括延長燃油補貼，紓緩業界的營運困難。

他又稱，所有公共營辦商可以的話都不想申請加價，在收入下降和支出上升，你要維持營運都沒有辦法，都是被逼。是否應該加大力度協助營辦商加大非票務收入，例如在交通交匯處，如果有空間，是否可以容許公交營辦商出租經營小賣店等。又例如車身廣告限制，是否可以略為放寬點令廣告價值可以提升。

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責任編輯：余思嵐