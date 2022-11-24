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【知錯能改】3歲仔貪玩刮花鄰居名車　爸爸不責罵一舉動展現好身教

育兒經 10:20 2022/11/24

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一名3歲男童刮花鄰居的名車，爸爸一個舉動展現好身教。

遇上孩子犯錯，家長既要適時糾正，也要作出引導，父母的處理方法影響子女日後的行為。近日內地一名3歲男童刮花鄰居的名車，爸爸不但沒有責罵他，更因一個舉動而獲網民大讚，認為他向孩子展現最好的身教。

最新影片︰

兩男童刮花名車

綜合內地傳媒報道，本月21日在深圳一名車主發現，自己停泊在家樓下的一輪賓士和一輛寶馬車身均有刮痕，於是翻看閉路電視畫面，結果看到在前一天晚上兩個鄰居男童跑過私家車時，用手上物品先後刮花兩輛車的車身。

兩個男童跑過時，用手上物品先後刮花兩輛車。（影片截圖）

車主因而聯絡了兩個男童的家長，其中3歲男童的爸爸歐陽先生看了閉路電視畫面後，詢問兒子情況，他承認自己用塑膠玩具刮花了車。歐陽先生與另一名涉事男童的家長討論後，決定共同承擔車主的損失，他們各自先向車主付2,000人民幣（約2200港元），再視乎車輛維修情況多退少補。

向車主賠償兼道歉

歐陽先生準備好2,000人民幣（約2200港元）現金，帶著兒子來找車主，由兒子親手將現金交給車主，並且向對方道歉。他指兒子不知道刮花車輛的嚴重性，卻對金錢有點概念，兒子平日很節儉，跟嫲嫲去街市買餸時，見到她拿出100人民幣（約110港元）已相當不捨。

3歲男童向車主賠償兼道歉。（影片截圖）

他藉著今次事件教導兒子，就是「自己犯的錯就要自己承擔」，避免他將來再次闖禍。 歐陽先生的舉動獲得家人及網民讚賞，他的妻子稱當他們得悉兒子刮花鄰居兩輪車後沒有責駡，反而讓他向對方交賠償費及道歉，正是要讓他上一課，記得不要再這樣做。

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責任編輯︰王明芳

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