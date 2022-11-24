【ERROR成員】保錡藉新歌展現對音樂熱誠　開騷在即擔心粉絲未能撲飛

▲ 保錡推出新歌《Am I Crazy?》。

繼《猥瑣》及《羅曼蒂克衰亡史》後，吳保錡（Poki）搖身一變成為J-Rock樂隊主音，演繹Rock爆Band Sound《Am I Crazy?》，找來Jason Kui監製外，更有ERROR隊友何啟華（Dee）參與Rap的部分。

《Am I Crazy?》是一首以J-Rock作招徠的作品，圍繞Poki對音樂和夢想的追求。

Poki道：「我好努力搞笑，做俾大家睇，我亦知道觀眾最想睇我搞笑，但我都好想做到好音樂俾大家聽。我自己本身好鍾意X JAPAN，好鍾意搖滾樂，做咗兩首情歌，今年第3首歌希望話俾人聽，我唔係淨係做到情歌，好硬橋硬馬嘅嘢，我一樣做到。」新歌就是Poki的心聲，道出他堅持做音樂的過程中的感受。

Dee撐兄弟

為令歌曲更見立體，Poki找來Dee合作Rap兩咀，阿Dee當然義不容辭，並稱：「音樂上我冇乜追求，今次當然係撐兄弟，難得Poki邀請我。」

Dee除Rap外，更瞓身幫手寫Rap詞，他回憶起創作的過程，說：「藝人喺演藝呢條路上充滿批評，好多負評係基本，所以填詞人T-Rexx有問我會唔會攞網上嘅一啲好難聽嘅字眼，或者係對Poki嘅意見、批評，寫成Rap詞，同歌曲內容做成對比。」

此外，Dee亦參與今次MV演出，與Poki齊以Rock友造型示人，Dee坦言感覺新鮮：「第一次嘗試新造型，除咗出Show外，我平時唔會著呢啲皮褲皮褸，發覺原來都好好睇，可以Carry到。」Poki也說：「今次全新造型，再配合化妝與髮型，感覺完全唔同晒。」

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強尼+Alice+JFFT客串



《Am I Crazy?》既有Rock爆的夾Band場面，亦有搞笑的劇情，強尼、許寶恆（Alice）及網絡組合JFFT有份客串演出。

強尼扮演老闆，Poki指對方是不二之選，Poki稱：「強尼大哥超級好，睇住我出道，到而家可以邀請佢拍MV，係一個好感動嘅事情。」

強尼也很開心有這次不一樣的合作，因為看到對方的長成與轉變，他說：「人要經歷下高低，而家先至顯得可貴。我多同Poki一齊做嘢，呢幾年佢有變化，feel到Poki而家會識珍惜工作、機會，人變得沉實咗。」

Poki也感激道：「以前有唔開心都會同佢分享，以前唔成熟，今次推出到呢首歌，係有前因後果。《Am I Crazy?》裡面請唔同人嘅參與，都係有原因。」

另外，組合JFFT成員今次為Poki扮演搬運工人，但受邀時還以為講笑，當中成員陳鈺麟（床哥）說：「直播時已講過如果拍MV一定要搵我哋做，到真係搵我哋時，起初以為佢亂噏，因為之前上去我哋個Channel直播都搞咗一年先成事，所以起初話拍MV都以為佢亂講。」

經過今次合作，Poki即要求JFFT下次若拍MV也要找他演出，床哥即說：「放心，我哋對上一個MV，7日破百萬，腳頭好！」眾人更約好要食自助餐慶功。

至於Alice，她在MV中扮演Poki的女友，不過秉承過去的MV，Poki未有與對方有親熱戲，鏡頭前反而頻頻被對方責罵。Alice說：「我要瘋狂諗Poki嘅缺點。」為答謝對方參與演出，Poki表示會封利是給Alice作報酬。

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希望黃牛高抬貴手

除忙著歌曲宣傳及拍攝劇集外，Poki也著手與ERROR兄弟一同籌備將於12月16至18日於九展Star Hall舉行的《明星生活ERROR Live Show 2022》。

相隔3年再次開Show，更由一場變三場，Poki與Dee可有票房壓力？Poki說：「票房唔擔心，因為得咁少位，比較擔心大家撲唔到飛嘅情緒，令到Fans唔開心，我哋最唔想，希望黃牛高抬貴手。」

至於表演內容可會像上次演出般包羅萬有，Poki指今次Live Show將會是他們過去4年的概括總結，Dee另補充道：「我哋儲咗好多經歷，有好多嘢想同大家分享，但以乜嘢形式，我哋仲掙紮緊，因為實在有太多方法，但我哋總係追求最完美最好效果俾大家睇到，唔想嘥咗大家辛苦撲返嚟嘅門票，然後最後攞住𠝹刀𠝹櫈，但我哋太多趣聞。」

Poki與Dee更表示，如果《Am I Crazy?》MV反應好，大家又喜歡的話，他們絕不介意屆時以MV中的Rock Star造型與大家見面！

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