【KOL爆料】姊妹KOL捲入包養與飯局傳聞　Yanyan+Chinchin發律師信回應Sean Lam

▲ 姊妹KOL張欣欣（Yanyan）和張芊芊（Chinchin）回應Sean Lam的言論。

KOL兼花店老闆Sean Lam連日來於IG爆料，他繼指林芊妤（Coffee）於婚後仍會出席富豪飯局後，亦令姊妹KOL張欣欣（Yanyan）和張芊芊（Chinchin）捲入被包養及出席富豪飯局的傳聞。

Yanyan於IG發帖文表示已向Sean Lam發律師信，她表示多年來都面對謠言且之前一直都低調處理，不過今次因事件已影響家人而不再容忍。

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Yanyan發文護家人

Yanyan寫道：

想不到多年來的謠言還有被討論的價值。

一直以來都覺得不用解釋，一來事情已過去，二來生活是自己的，都不用向外交代，所以對之前的誹謗事情都十分低調，隱忍不言。其實話我唔緊要，我已學會忍。但若事情影響到我家人，我真的無法忍。 我妹妹是我見過最善良純真的人，拍拖次數一隻手數得完。一個這麼勤力、會照顧小狗、會煮飯、不喜歡結交新朋友、一星期有六天都待在家工作的人，甚至我求她陪我出街，她都跟我說要待在家的人，整天都在買化妝護膚扮靚，拍片分享給大家的人、連夜生活都沒有的人，我怎可能接受她被誣蔑？所有指控毫無事實根據，現在沒有，將來亦不會有。

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她續說：

網絡方便所有人，輕易為我們帶來資訊，但不代表可以在無證無據的情況下，任意製造假新聞去欺凌、詆毁及人格謀殺。 三年疫情沒去過旅行，為好姐妹結婚而去的歐洲之旅，安排已久的bachelorette trip卻也被說成被包起歐遊？ 整個旅程已拍成旅遊vlog並會陸續上載youtube，讓大家知道好玩的旅遊熱點，打卡拍照的方法。兩姊妹怎麼不能夠靠自已放假去玩？怎麼一定要靠男生？現在不是講求Feminism嗎？女生怎麼總被看不起有能力做自已想做的事？ 現今社會，為流量、為話題，可以有多不擇手段？成年人，Social media的說話不代表不用負上法律責任，而什麼時候開始毫無證據的事情都要被熱烈追棒？難怪假新聞泛濫。

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不想白費努力

Yanyan稱今次選擇面對是不想被人抹殺她和妹妹Chinchin的努力，

今天我選擇站出來，無他的，我不會讓任何人扼殺和詆毁我和妹妹一直以來的努力，這些年來的閑言閒語也我能忍受，但當影響到我身邊的人，我無法用平常心面對，也不再無所謂，家人是我的底線。一直以來的壓力負擔也夠大了，希望大家明白我的小情緒。 我要感謝妹妹一直在照顧我這個永遠長不大的家姐，而這次我不會再讓你一個人承受！ 另外，不要問我有沒有做過，我想也沒有想過，我連聽都沒聽過有任何人要包養我！請停止所有子虛烏有的謠言！

不做第三者

她又談到愛情方面，

最後，對於愛情我十分認真，對於我愛的人我也是毫無保留，我曾經也是被出軌過的人，那些畫面我依然歷歷在目。寧可我一輩子單身孤獨終老，也絕不會做第三者。 不明白造謠者的目的，可能是我們的不幸。雖然我的日子是我的，我的愛情是我的，但我無法接受往後的日子身邊的人仍然要背着謠言是非過活，所以這必須要澄清，希望大家體諒。

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