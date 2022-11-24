  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞視忠臣】61歲劉錫賢與女友拍拖一年結婚　發表愛的宣言：老婆我愛妳

娛樂 12:02 2022/11/24

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

恭喜恭喜！

有「肥仔賢」之稱的劉錫賢在去年出席黃夏蕙壽宴時向傳媒透露，在疫情下他近約1年來零收入，加上要給在2019年離婚的前妻贍養費及媽媽過世，令其生活雪上加霜，當時要靠積蓄過活，銀行户口更一度跌至兩位數。

幸好他近日除在ViuTV不斷有劇開之外，亦有機會拍電影，最近在談論度極高的《正義迴廊》亦看到他的身影，相信收入漸變穩定。

除現時工作穩定外，現年61歲的劉錫賢在愛情上亦找到另一半，與圈外女友Ievan雖然只是拍拖短短1年，早已認定對方為終生伴侶，二人感情亦非常要好，不時在社交網上載合照公開放閃。

【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥

最新影片推介：郭柏妍專訪

圈外女友榮升太太

近日劉錫賢更將二人的甜蜜照片剪輯成影片分享到社交網，片中所見他們在這一年期間過得十分甜蜜，劉錫賢更寫道：「2021年的昨天我剛剛與她正式拍拖，轉眼間已經一年了，我決定與我另一半再次去上年的所有地方，重溫甜蜜溫馨時光。」

他更宣布女友已「升呢」當老婆：「原來我們已經昇華，因為她不單是我另一半，更是終身跟著我的那一個；老婆，我愛妳。」真的恭喜恭喜！

劉錫賢宣布女友已「升呢」當老婆。

感恩能遇上Ievan

其實劉錫賢受訪時曾表示認識到Ievan是其幸運，在他經歷失婚及喪母傷痛的時候，有了新的人生目標。

他指離婚後放縱自己，在母親離世後心情更差，幸好遇到Ievan：「她很照顧我，願意陪我睇醫生，對我身體狀況及病情很了解，放工後又會回家煮飯，我有20年沒吃過住家飯了，哈哈！」

他又表示Ievan本身是個崇尚健康的人，之前會食素，但為了遷就他，會陪他一起跟營養師的餐單進食，實行「夫唱婦隨」，飯後又會陪他去散步。
如今二人拉埋天窗，攜手到老，絕對是開心事，不少網民紛紛送上祝福！

    點擊圖片放大
    +11
    +10

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
12:28 2022/05/05
【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
17:26 2022/06/27
【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚
15:22 2022/10/29
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚

你可能感興趣

【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
12:28 2022/05/05
【香港開電視】梁嘉琪常口渴曾懷疑患糖尿病　劉錫賢百病纏身逾廿年：賺錢畀晒醫生
【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
17:26 2022/06/27
【亞視忠臣】劉錫賢因肥胖多病險窒息致抑鬱　最高峰315磅為未婚妻決心求醫減肥
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚
15:22 2022/10/29
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚
劉錫賢 娛樂人物職業 演員 兩性關係 結婚 亞視 娛樂行業 愛情

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
13:06 2022/11/23
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
14:36 2022/11/23
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵
17:28 2022/11/23
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵