【亞視忠臣】61歲劉錫賢與女友拍拖一年結婚　發表愛的宣言：老婆我愛妳

▲ 恭喜恭喜！

有「肥仔賢」之稱的劉錫賢在去年出席黃夏蕙壽宴時向傳媒透露，在疫情下他近約1年來零收入，加上要給在2019年離婚的前妻贍養費及媽媽過世，令其生活雪上加霜，當時要靠積蓄過活，銀行户口更一度跌至兩位數。

幸好他近日除在ViuTV不斷有劇開之外，亦有機會拍電影，最近在談論度極高的《正義迴廊》亦看到他的身影，相信收入漸變穩定。

除現時工作穩定外，現年61歲的劉錫賢在愛情上亦找到另一半，與圈外女友Ievan雖然只是拍拖短短1年，早已認定對方為終生伴侶，二人感情亦非常要好，不時在社交網上載合照公開放閃。

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圈外女友榮升太太

近日劉錫賢更將二人的甜蜜照片剪輯成影片分享到社交網，片中所見他們在這一年期間過得十分甜蜜，劉錫賢更寫道：「2021年的昨天我剛剛與她正式拍拖，轉眼間已經一年了，我決定與我另一半再次去上年的所有地方，重溫甜蜜溫馨時光。」

他更宣布女友已「升呢」當老婆：「原來我們已經昇華，因為她不單是我另一半，更是終身跟著我的那一個；老婆，我愛妳。」真的恭喜恭喜！

▲ 劉錫賢宣布女友已「升呢」當老婆。

感恩能遇上Ievan

其實劉錫賢受訪時曾表示認識到Ievan是其幸運，在他經歷失婚及喪母傷痛的時候，有了新的人生目標。

他指離婚後放縱自己，在母親離世後心情更差，幸好遇到Ievan：「她很照顧我，願意陪我睇醫生，對我身體狀況及病情很了解，放工後又會回家煮飯，我有20年沒吃過住家飯了，哈哈！」

他又表示Ievan本身是個崇尚健康的人，之前會食素，但為了遷就他，會陪他一起跟營養師的餐單進食，實行「夫唱婦隨」，飯後又會陪他去散步。

如今二人拉埋天窗，攜手到老，絕對是開心事，不少網民紛紛送上祝福！

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