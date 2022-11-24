【癌症殺手】男子腰痠背痛按摩無效　腹痛終被揭患上3期胰臟癌

▲ 男子腰痠背痛按摩無效，腹痛終被揭患上3期胰臟癌。

身體有不適切勿過度輕視。台灣一名男子有腰痠背痛的問題，被認為是常見勞損不適而走去按摩，但情況一直沒有好轉，最後確診是罹患上有「癌王」之稱的胰臟癌。

據台灣節目《醫師好辣》，外科醫師陳榮堅分享一宗案例，指一名男子有腰痠背痛問題而不以為然，誤以為按摩放鬆肌肉，再加上口服消炎止痛藥，即可舒緩痛症。但日子久了，仍未見好轉，而且更開始伴隨前腹部有輕微不適感，令男病人漸生疑慮。

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陳榮堅續說，男病人初來求診時表示肚子有點痛，便建議直接照超聲波。結果一照，就發現胰臟有一個3.5厘米的腫瘤。陳榮堅解釋，因為腫瘤在後腹腔，有機會黏著神經線的部分，如果當腫瘤開始侵犯時，病人便會產生一些痛感，就好像案中的男病人般，有背部痠痛的感覺。最後，男病人確診了患上胰臟癌3期，並且也接受了手術治療。

不過陳榮堅也特別強調，大眾不要因為有腰痠背痛，就即時聯想到胰臟癌，

可是如果說你用了很多方式，不太好的時候，你就要趕快再尋求更專業的一個協助。

根據醫管局資料，胰臟癌是本港第6大癌症殺手，每年有約500人因此症而死亡。因為胰臟癌早期多沒有甚麼症狀，而病人發現及確診時也多是近乎晚期或末期，因而耽誤了治療，所以令到生存率較低，故此也有「癌王」之稱。即便可以做手術切除，病人的存活時間也較其他癌症病患者短。

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此外，有統計顯示，誘發胰臟癌的成因很多，而且多發生在65歲以上的人士， 大眾需要了解及注意這些成因，例如男性、超重的人、吸煙者、長期過量進食動物脂肪等，都能增加患上胰臟癌的風險。在生活中養成一些良好習慣，如不吸煙、保持健康體重、做運動、健康飲食，都有助降低風險。

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責任編輯︰羅嘉欣