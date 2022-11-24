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【冷凍胚胎】胚胎冷凍30年終解凍誕雙胞胎　破保存至誕生世界最長紀錄

健康 11:45 2022/11/24

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胚胎冷凍30年終解凍誕雙胞胎，破保存至誕生時間最久紀錄。

冷凍胚胎簡稱「凍胚」，被廣泛運用於試管嬰兒療程中。美國一對早於30年前已受精冷凍的胚胎，終被認養並殖入母體，上月成功誕生雙胞胎，打破最長保存時間並成功誕生的記錄。

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綜合外國媒體報道，美國俄勒岡州居民蕾切爾（Rachel Ridgeway）及丈夫里奇韋（Philip Ridgeway），已育有4名小孩，而他們又再認養了一對於1992年4月22日被冷凍保存、至今已有30年的胚胎。原從一對匿名夫婦透過體外授精獲得，得到允許可用於移植。直至上月30日，在田納西州誕生的雙胞胎，終打破了冷凍胚胎保存最久且成功誕生的紀錄。

據透露，新雙胞胎名叫莉迪婭（Lydia）和蒂莫西（Timothy）。父親里奇韋表示，沒計劃要有多少孩子，在聽到有胚胎領養時，只覺得這是與妻子都想要的事。

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冷凍胚胎助無法正常生子家庭生育

冷凍胚胎技術始於1980年代，已是一種成熟技術。方法是藉著體外授精，挑選良好的胚胎，保存於攝氏零下超低溫液態氮中並進行冷卻。直至母體狀況良好、有意生育時機再進行解凍，植回子宮內孕育成胎兒。此技術幫助了想延遲生育，又想趁年輕保存健康精子卵子的家庭；以及接受了結紮手術以致無法正常生子的人。

美國國家胚胎捐贈中心（National Embryo Donation Center，NEDC）表示，機構已幫助逾1,200個冷凍胚胎嬰兒誕生。在新紀錄之前，是於2020年誕生、冷凍了近27年的胚胎。NEDC指出，領養陌生人胚胎較少見，希望藉此次成功案例，鼓勵更多人認養冷凍胚胎。

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責任編輯：羅嘉欣

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