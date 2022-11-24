  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優雅脫俗】陳煒生日好友鄭則仕攜妻道賀　57歲林燕明罕有亮相氣質優雅

保健美顏 13:05 2022/11/24

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

陳煒生日好友鄭則仕攜妻道賀，57歲林燕明罕有亮相氣質優雅。

49歲的陳煒新婚後首個生日會，於娛樂圈人緣甚好的她，除了有愛人老公陪伴外，不少藝員好友亦有到場道賀，當中自亞視年代相識的鄭則仕，更攜眷出席，令其現年57歲的太太林燕明非常罕有地亮相人前。儘管他的太太當日衣著打扮十分簡單樸素，但卻難掩優雅氣質，臉上亦沒有太多歲月痕跡，保養十分得宜。

最新影片:

比鄭則仕年輕14歲的林燕明，許多年前亦是演員出身，曾參與《老虎出更2》和《獄中龍》等電影，不過，自1991年結婚，與鄭則仕結婚後，便已經退居幕前，專心相夫教子。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

鄭則仕早年接受傳媒訪問時，曾公開表示十分感謝太太陪同自己一路走過高山低谷，指自己早年搞電影劇集生意時，一度破產欠債過千萬，一家六口要由豪宅，搬去幾百呎單位，但太太卻從未埋怨，反而默默支持自己。他指太太生活十分節儉，從不用名牌，自己長居內地拍劇時，她則留港母兼父職獨力照顧一對仔女。

談及相處之道，鄭則仕曾接受TOPick訪問時認為：「做夫妻，最重要是不要容忍對方，但要接受對方的缺點。」他認為夫妻的問題就如炸彈一樣，最好就即日解決，最遲留到第二天早上解決，不要累積污點：「因很多的污點聚在一起就是大污點，會一下子爆至重傷，對長遠關係不好。」

鄭則仕續道：「第二點就是忍讓，例如別人向老婆說我似頭豬，她懂得諷刺地說：『真的似豬仔，好可愛！』對方的缺點你要接受，因為一開始拍時你已知，當你決定與另一半一起時，就要接受對方的一切。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【優雅變老】52歲最美港姐李綺虹近照惹熱議　變老絕非女人的專利
16:38 2022/09/29
【優雅變老】52歲最美港姐李綺虹近照惹熱議　變老絕非女人的專利
【不老女神】67歲林青霞保養得宜高調現身　3個凍齡秘訣優雅地變老
13:43 2022/09/26
【不老女神】67歲林青霞保養得宜高調現身　3個凍齡秘訣優雅地變老
【風采依然】林子祥前妻吳正元71歲氣質依舊　放下往事享兒孫樂優雅地老去
12:31 2022/11/18
【風采依然】林子祥前妻吳正元71歲氣質依舊　放下往事享兒孫樂優雅地老去

你可能感興趣

【優雅變老】52歲最美港姐李綺虹近照惹熱議　變老絕非女人的專利
16:38 2022/09/29
【優雅變老】52歲最美港姐李綺虹近照惹熱議　變老絕非女人的專利
【不老女神】67歲林青霞保養得宜高調現身　3個凍齡秘訣優雅地變老
13:43 2022/09/26
【不老女神】67歲林青霞保養得宜高調現身　3個凍齡秘訣優雅地變老
【風采依然】林子祥前妻吳正元71歲氣質依舊　放下往事享兒孫樂優雅地老去
12:31 2022/11/18
【風采依然】林子祥前妻吳正元71歲氣質依舊　放下往事享兒孫樂優雅地老去
健康問題 鄭則仕 陳煒 電視劇 夫妻之道 演員

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
13:06 2022/11/23
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
14:36 2022/11/23
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵
17:28 2022/11/23
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵