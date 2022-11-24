【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘

▲ 邋遢室友床褥被鋪發霉長菇，大學生摘菇煲湯試飲，下場超慘。

常言道「大學生活多姿多采」，假如有幸入住宿舍，相信更是不少大學生夢寐以求的生活。不過，內地一名大學生早前拍片分享他的邋遢室友生活，大呻室友不沖涼、不洗衫，床鋪發霉、床板長菇亦照睡可也，更有儲垃圾的癖好。即使事主曾嘗試幫忙收拾，最終竟因環境太髒而過敏入院。慢慢接受現實的事主早前突然忽發其想，把室友床鋪上的「蘑菇」切片煲湯飲用，未幾又一次入院治療。他的悲慘宿舍生活迅即在網上爆紅，引起不少網民留言同情。

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這名網友是來自山東省一名住校的大學生趙文博「小博」，小博外型俊朗、衣著整潔，與他形容的室友有著強烈的對比。他早前拍攝多條短片，紀錄了同房室友的邋遢生活，並將影片上載到抖音，旋即引起大批網友熱烈討論。

根據多條影片描述，這位極品室友的骯髒程度叫人乍舌，不沖涼、不洗衫、衫褲亂丟已是基本。小博更發現但凡是室友用過的用品都長滿菇菌，床單、被套、床褥、床板、襪子、毛巾都生滿蘑菇甚至花，但室友竟然仍可照睡、照用可也，因此幫室友取名為「蘑菇哥」。

「你的室友如何，你的大學生活也必如何...」

小博又透露「蘑菇哥」個人衛生引發的問題，令他經常需出入醫院。小博提及「蘑菇哥」平時不愛洗澡，身上已有一股異味，由於他們的床鋪位置相連，「蘑菇哥」不時在床上修腳甲後，不清理便照睡，因此經常睡到半夜便會被對方的雙腳臭醒。他早前更被對方的真菌傳染到腳趾生瘡流膿。

小博又崩潰說，「蘑菇哥」有收集垃圾的「嗜好」，經常把一袋袋放滿垃圾的膠袋放在宿舍，最終養出大量螞蟻和小昆蟲，令小博的睡床也遭殃。小博慨嘆說，曾經多次勸誡「蘑菇哥」改善個人衛生，可惜對方未曾理會。

有一次，他實在看不過眼，嘗試過戴上一次性手套，偷偷幫對方清理床鋪雜物，怎料臉上竟然出現過敏反應，泛起一粒又一粒的紅疹，最終小博要入院治理。

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不少網民看畢影片均勸小博搬走，甚或向學校要求更換宿舍。網民揶揄室友是「生化武器」、「這哪是室友，這是丐友」；有網民更擔心小博的健康，「這個宿舍非住不可嗎?我怕你再住下去要截肢...」

小博事後回應表示，曾經試過搬到校外住宿，詎料學校發現後，竟予以他「不守校規」的處方，最後唯有被迫搬回宿舍。小博又指，他亦曾經忍受不了，代「蘑菇哥」丟掉發霉床褥和雜物，結果卻被他索賠500元人民幣(約550港元)。

經過時間的洗禮和磨練，小博開始接受了一切。他早前突然忽發奇想，他拿著剪刀從「蘑菇哥」的床鋪收割蘑菇，之後更把蘑菇切片、煮湯。當完成「蘑菇湯」後，小博甚至在鏡頭面前說了一句「先乾為敬」，便喝下「蘑菇湯」。不難想像，小博下一秒便立刻嘔吐起來，原來濃厚的臭味，令他忍不住作嘔。

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責任編輯︰羅嘉欣