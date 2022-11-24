【調整價格】車用石油氣上限價格下月升約4%　每公升3.77至4.35元

▲ （資料圖片）

機電工程署今日（24日）宣布，調整今年12月份專用氣站的車用石油氣上限價格，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.77至4.35元不等，每公升加0.17至0.18元，加幅介乎4.32%至4.72%。

12個專用氣站中，除了上環豐物道及九龍灣祥業街專用氣站正暫停運作以進行翻新工程外，以柴灣豐業街專用氣站的12月份車用石油氣上限價格最高，為每公升4.35元，而馬鞍山恆耀街及元朗德業街兩個專用氣站的8月份車用石油氣上限價格則最低，為每公升3.6元。

機電工程署發言人表示，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐