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【天氣預報】下周初始見陽光後再轉差　一連3天早上大部地區20度以下

社會 12:08 2022/11/24

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天文台預下周五僅14度。(資料圖片)

天文台今日（24日）表示，受高空擾動影響，本港比較多雲及有驟雨，珠江口附近繼續本港。展望未來兩三天天氣多雲和有幾陣雨，不過下周一及周二天色好轉，並且和緩，到下周中後期氣溫則下降。

天文台預測本港地區下午及今晚多雲，有幾陣雨。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望下周初廣東沿岸風勢微弱，相當溫暖。預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南天氣顯著轉涼。

根據9天天氣預報，本港下周三（11月30）受強烈東北季候風影響將會轉涼，最低氣溫下降至17度，即大半日內跌11跌。下周四（12月1日）本港上午7時大部地區都不足15度，其中打鼓嶺區更只有12度。下周五（12月2日）氣溫將進一步下降，大致多雲，有一兩陣雨。早上相當清涼，屆時市區只有14度至18度。下周六（12月3日）短暫時間有陽光，早上清涼，氣溫15至19度。

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責任編輯：余思嵐
 

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