【網絡熱話】西隧收費員收$100找少$50　網民：一個鐘「唔小心」幾次都幾和味

▲ 一名鐵騎士經西隧過海時，竟在找續時被收費職員多收款項。（車CAM特警）

車主日常使用隧道來往港九新界時，都需要繳付過路費。不過近日一名鐵騎士經西隧過海時，竟在找續時被收費職員多收款項。

事主劉先生近日上載一條行車紀錄儀片段，片中他駕駛電單車駛至西區海底隧道收費亭時，遞出一張100元鈔票，用以支付25元的過路費，按正常手續，職員應當找續75元，惟收費亭女職員僅找續給劉先生25元。

劉先生見狀不解，即當場向該名女職員查詢：「我畀100架喎！」女職員聞言，卻以肯定語氣回覆「係50」，隨後透過對講機，要求同事翻查閉路電視片段核查。

惟當時疑正值行車繁忙時間，在等候結果的數分鐘期間，劉先生身後疑出現車龍，響咹聲音不時響起。而該名女職員亦不時手托眼鏡、撥弄頭髮、整理桌面。等待約2分鐘後，該名女職員終獲得同事回覆，伸手指向閉路電視並轉頭向劉先生稱：「係呀唔好意思，真係50蚊嚟架。我哋嗰度睇到。」

劉先生當場亦被「權威」的閉路電視所動搖，對自己產生懷疑，加上身後車龍漸長，故亦未再追究便就此離開。惟他回家後仍感不妥，再翻查頭盔上的行車紀錄儀，才揭發事件。

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事件引起大批網民關注，不少人更質疑有關職員串通，有意「找錯錢」中飽私囊：

片主無錯，應該據理力爭勿姑息

西隧俾個回應，職員誠信好有問題。係咪落左格？

真係要正視woo，唔知幾多人中招，我地揸46，唔會影倒比幾多錢，你影得咁清楚，為大家除害啦！ Thanks. 期待派彩

只要每一個鐘「唔小心」收錯一兩次錢 一日當你番8個鐘 計埋份糧 都幾和味

呢條片應該足以追回差價，但好想知佢個cctv 點睇到50？同埋邊個負責睇？

TOPick已向香港西區隧道有限公司查詢事件。西隧公司回應事件表示，收費員整個收費過程是全程有監控的。如果找續有任何爭議，收費員須即時報告控制室， 以便控制室職員翻看閉路電視片段。另外收費員完成每一更份的工作及點收所收的款項後，如果發現收費有誤差，公司會作出調查；若發現員工有刻意找續錯誤，會紀律處分。

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記者：黃穎津