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【再見愛人2】主動拖前妻手後自揭因由　艾威送上生日驚喜卻擔心復合

娛樂 12:30 2022/11/24

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艾威跟前妻拖手亮相真人騷。

資深綠葉演員艾威與前妻陳美玲（Lisa）在兩年前離婚，二人再見亦是朋友，更參加內地婚姻紀實真人騷節目《再見愛人2》，播出兩集已引來關注，艾威於「互寫情信」環節中狠狠地控訴Lisa，搞到Lisa爆喊。

在最新一集裡，艾威突然化身暖男為前妻送上生日驚喜，二人更於沙漠中拖手影合照，因而被指復合有望。

【真相大白】艾威曾花百萬為前妻醫病　Lisa被揭離婚真相落淚：仍很愛他

艾威跟前妻陳美玲拍攝內地真人騷節目。（影片截圖）

牽手行沙漠

於第4集《再見愛人2》裡，節目組安排三對夫妻於沙漠挑選一個雕塑作為背景影合照。

艾威跟陳美玲挑選了「夢之網」的雕塑，Lisa更開心說：「讓我們重新出發。這個好。」Lisa續說希望可以讓他們找到溝通的方式。

最新影片：郭柏妍專訪

其後攝影師要求希望他倆牽手拍照，艾威即說：「我隻手濕了，緊張的。」

被牽手的Lisa一面受落，更流露幸福笑容，她表示：「我心裡邊我都有一個夢，還沒追回來。所以我感覺這個夢，在往後這幾天大家放下，再重新回到原點去追這個夢，大家重新認識。」似乎早前稱對男方有愛，並不想離婚是真的。

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送上生日驚喜

不過事後艾威解釋：「我不想牽的，但是也不想太傷她的心。我希望她不要有太大的期待，期待越大，有可能失望更大，那不是我想見到的情況。」

另外，在三對夫婦一起食飯時，艾威借故行開，原來他為Lisa送上驚喜，突然拿出蛋糕跟她慶祝生日，另外更送上生日咭和帽子作禮物。

此舉令Lisa好感動：「沒想過他會安排這麼多事情的，當他端着蛋糕抱出來的時候，放在我面前的時候，當時我都停頓。他要花這麼多時間去安排，所以我感覺很感動。」

至於艾威就表示：「她生日的時候我都會替她搞生日會，花錢替她搞，我覺得還值得，她很開心的。」

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【綠葉王】艾威自資6位數推出個人單曲《甘草》　圓歌手夢當「最年長樂壇新人」

網民指復合機會大

Lisa事後受訪表示希望透過這此旅程，6人可解決問題，雖然網民認為二人復合機會大。

可是，艾威事後卻說：「我現在擔心美玲當眾問，你可不可以實現我的願望，我們復合，那怎麼辦。」

下集預告中，二人又「開火」。

不過在下集預告中，二人又再度開火，當中艾威說：「我覺得我比她更了解她自己。」

而Lisa即反擊：「當然不是，同一事情在他身上沒有問題，但在我身上有問題，問題是你。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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